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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, transfer hattında geri adım atmıyor. Cimbom için bir isim daha gündeme geldi. Galatasaray'ın Alberth Elis ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:38
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Cimbom'un oyuncuya ilgisi devam ederken henüz bir resmi teklifin olmadığı da haberde belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Honduraslı futbolcunun adı transfer süreci boyunca Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Fransız ekibiyle 23 maçta forma giyen futbolcu 9 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Honduras Milli Takımı'nda da forma şansı bulan Elis, 53 maçta forma giydi ve 12 gollük performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

26 yaşındaki futbolcu Honduras'ın San Pedro Sula kentinde doğmuştur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Hücumcu oyuncu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

1,80 m boyundaki futbolcu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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