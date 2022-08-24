GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Alberth Elis...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Okan Buruk yönetiminde 3 haftada 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, takviye yapmaya devam ediyor.
Kadrosunu Lucas Torreira, Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö ile güçlendiren Cimbom'da yönetim, hücum hattında kadro derinliğini sağlanmak için kollarını sıvadı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere iki kulvarda yarışacak.
Bu kulvarlarda mutlak şamiyonluk parolasıya ilerlemek isteyen Aslan'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
RMC Sport'un haberine göre Galatasaray'ın Girondins Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği iddia edildi.
Cimbom'un oyuncuya ilgisi devam ederken henüz bir resmi teklifin olmadığı da haberde belirtildi.
Honduraslı futbolcunun adı transfer süreci boyunca Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.
Fransız ekibiyle 23 maçta forma giyen futbolcu 9 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.
Honduras Milli Takımı'nda da forma şansı bulan Elis, 53 maçta forma giydi ve 12 gollük performans sergiledi.
ALBERTH ELIS KİMDİR?
Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
26 yaşındaki futbolcu Honduras'ın San Pedro Sula kentinde doğmuştur.
Hücumcu oyuncu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.
1,80 m boyundaki futbolcu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir.
Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.