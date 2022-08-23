Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da santrfor mevkisi için arayışlar hız kazandı. Hücumda alternatifleri artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemne aldı. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Cimbom, Fransa Ligue 2 ekibi Metz'de forma giyen Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşine düştü. İtalya'dan bir kulübün de 21 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 19:59
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Galatasaray, transfer operasyonuna devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Birçok transferle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni bir harekat için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

İlk 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Cimbom'da hücumdaki yetersizlik dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

3 maçta atılan 2 gol, oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Hücum çeşitliliğini artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, forvet talebini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Gürcü santrfor Georges Mikautadze'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Fransız basınında yer alan haberde; Metz'de sezona iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımın dikkatini çektiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Santrfor mevkisinde forma giyen Georges Mikautadze'nin, sağ ve sol kanatta da görev alabilmesi, Galatasaray'ın tercih nedenleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Öte yandan Mikautadze ile İtalyan kulübü Lecce'nin de ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Sezona hızlı bir giriş yapan genç oyuncu, Metz formasıyla Ligue 2'de 4 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Mikautadze'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Gürcü forvet, ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Mikautadze, kulüp kariyerinde toplam 63 karşılaşmada ter döktü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Bu maçlarda 38 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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