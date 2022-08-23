TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gürcü forvet Georges Mikautadze'nin peşinde!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Galatasaray, transfer operasyonuna devam ediyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Galatasaray, transfer operasyonuna devam ediyor.
Birçok transferle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni bir harekat için düğmeye bastı.
İlk 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Cimbom'da hücumdaki yetersizlik dikkat çekti.
3 maçta atılan 2 gol, oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Hücum çeşitliliğini artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, forvet talebini yönetime iletti.
Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Gürcü santrfor Georges Mikautadze'yi gündemine aldı.
Fransız basınında yer alan haberde; Metz'de sezona iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımın dikkatini çektiği ifade edildi.
Santrfor mevkisinde forma giyen Georges Mikautadze'nin, sağ ve sol kanatta da görev alabilmesi, Galatasaray'ın tercih nedenleri arasında yer alıyor.
Sezona hızlı bir giriş yapan genç oyuncu, Metz formasıyla Ligue 2'de 4 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Mikautadze'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Gürcü forvet, ülkesinin milli takımında 11 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol attı.
Mikautadze, kulüp kariyerinde toplam 63 karşılaşmada ter döktü.
Bu maçlarda 38 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olarak gösteriliyor.
İşte o haber...