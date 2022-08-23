Talip bekliyorlar

Şans bulamayan Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve İsmail Çipe'ye teklif yok. Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Oğulcan'la ilgilenen takımlar var. Ancak herhangi bir teklif gelmedi. Omar içinse Norveç'ten bazı teklifler var. Ancak hiç birisi Galatasaray'ı memnun edecek düzeyde değil...

GENÇLER REVAÇTA

Sarı kırmızılı ekipte kiraya verilmesi planlanan genç isimler Emin Bayram, Atalay Babacan, Gökay Güney, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz'a ise özellikle 1. Lig'den çok fazla ilgi var. Okan Buruk bu isimlerin oynama garantisi şartıyla tecrübe kazanmaları için farklı takımlara kiralanmasını istiyor.