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Galatasaray'ın eski yıldızı Yiğit İsmail Gökoğlan TFF 3. Lig'e transfer oldu!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Yiğit İsmail Gökoğlan, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 14:24
Galatasaray'ın eski yıldızı Yiğit İsmail Gökoğlan TFF 3. Lig'e transfer oldu!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı.

Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, son olarak Kuşadasıspor forması giyen Yiğit İsmail Gökoğlan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Manisaspor'da profesyonelliğe imza atan Yiğit, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve son olarak 2'üncü Lig'de Kuşadasıspor'da forma giydi.

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