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Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 19:33
Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden Kezban Özbek için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ve Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Galatasaray eski teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı yöneticiler ile merhumenin ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kezban Özbek, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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