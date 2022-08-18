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Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Son dakika spor haberi: Sezonu mutlak şampiyonluk hedefiyle açan Galatasaray'da tüm planlar bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Transferde ses getiren isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar operasyona 4 koldan devam ediyor. Kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Cimbom'a Roma'da forma giyen İtalyan yıldız El Shaarawy önerildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:19
Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Transferde yeniden atağa kalkan Galatasaray'da stoper, santrfor ve kanat mevkileri için harekete geçildi.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Stoperde Andreas Hanche-Olsen için girişimlerini sürdüren Aslan, santrforda Belotti'den haber bekliyor.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

4 koldan operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılarda kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürüyor.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Hücum opsiyonlarını artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, kanat mevkisine transfer talebinde bulundu.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Bunun üzerine harekete geçen yönetimin gündemine yıldız bir isim geldi.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Takvim'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen El Shaarawy, Galatasaray'ın radarına girdi.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

AYRILMA KARARI ALDI!
Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan El Shaarawy takımdan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

29 yaşındaki futbolcunun menajeri olan ağabeyi tarafından Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

KARARI OKAN BURUK VERECEK!
Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Sol kanat bölgesinde forma giyen El Shaarawy, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

2011 yılında 20 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan El Shaarawy ardından Monaco ve Roma'da forma giydikten sonra 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin kulübü SH Shenhua'ya gitti.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Ancak Çin'de mutlu olamayan 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak yeniden Roma'ya transfer oldu.

Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

El Shaarawy'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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