Galatasaray'a transferde El Shaarawy önerisi! Okan Buruk...

Transferde yeniden atağa kalkan Galatasaray'da stoper, santrfor ve kanat mevkileri için harekete geçildi.
Transferde yeniden atağa kalkan Galatasaray'da stoper, santrfor ve kanat mevkileri için harekete geçildi.
Stoperde Andreas Hanche-Olsen için girişimlerini sürdüren Aslan, santrforda Belotti'den haber bekliyor.
4 koldan operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılarda kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürüyor.
Hücum opsiyonlarını artırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, kanat mevkisine transfer talebinde bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen yönetimin gündemine yıldız bir isim geldi.
Takvim'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen El Shaarawy, Galatasaray'ın radarına girdi.
AYRILMA KARARI ALDI!
Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan El Shaarawy takımdan ayrılma kararı aldı.
29 yaşındaki futbolcunun menajeri olan ağabeyi tarafından Galatasaray'a önerildiği ifade edildi.
KARARI OKAN BURUK VERECEK!
Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi.
Sol kanat bölgesinde forma giyen El Shaarawy, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip.
29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu.
2011 yılında 20 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan El Shaarawy ardından Monaco ve Roma'da forma giydikten sonra 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin kulübü SH Shenhua'ya gitti.
Ancak Çin'de mutlu olamayan 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak yeniden Roma'ya transfer oldu.
El Shaarawy'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.