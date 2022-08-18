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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Leo Ortiz için teklif yaptı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Leo Ortiz için RB Bragantino'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 22:51
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Leo Ortiz için teklif yaptı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Düncaya ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leo Ortiz için RB Bragantino'ya transfer teklifinde bulundu. Ancak Brezilya ekibi bu teklifi reddetti. Romano, 26 yaşındaki savunmacı için sarı-kırmızılı ekibin bir teklif daha yapacağını ifade etti.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz, 2021-2022 sezonunda 31 karşılaşmada görev yaptı. 1.85 boyundaki Ortiz, kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde oynadı ve ülke dışına çıkmadı. Bragantino ile 2026'ya kadar kontratı süren Sambacı, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmıştı.

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