GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Leo Ortiz için teklif yaptı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Düncaya ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leo Ortiz için RB Bragantino'ya transfer teklifinde bulundu. Ancak Brezilya ekibi bu teklifi reddetti. Romano, 26 yaşındaki savunmacı için sarı-kırmızılı ekibin bir teklif daha yapacağını ifade etti.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz, 2021-2022 sezonunda 31 karşılaşmada görev yaptı. 1.85 boyundaki Ortiz, kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde oynadı ve ülke dışına çıkmadı. Bragantino ile 2026'ya kadar kontratı süren Sambacı, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmıştı.

Galatasaray submitted opening bid for Brazilian centre back Léo Ortiz. Red Bull Bragantino turned down the proposal as still far from the value, personal terms not discussed yet. 🇧🇷 #Galatasaray



Gala are now expected to return with new proposal soon.