Haberler Galatasaray Son dakika! Galatasaray Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı!

Son dakika! Galatasaray Işık Kaan Arslan ve Eren AydınSarıyer'e kiraladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Işık Kaan Arslan ve Eren AydınSpor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'ne 1 yıllık kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:09
Son dakika! Galatasaray Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı!

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncuları Eren Aydın ve Işık Kaan ArslanSarıyer'e kiraladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

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