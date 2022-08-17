Son dakika! Galatasaray Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ı Sarıyer'e kiraladı!

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncuları Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.