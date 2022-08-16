GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2021/2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, oynattığı futbolla bekleneni verememişti.
Sarı-kırmızılıların başında 20 maça çıkan Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.3 puan ortalaması tutturmuş ve Galatasaray ligi 13. sırada tamamlamıştı.
Yeni sezon öncesi İspanyol teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından Torrent'in görevine son verildi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki teknik direktörden flaş bir hamle geldi.
Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.
Alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti. Yardımcıları da dava açtı.
Yönetim de karşı savunma hazırladı. Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.
Milliyet'in haberine göre ise Domenec Torrent ile Galatasaray kurmayları arasındaki fesih görüşmeleri sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılarda kulüp avukatlarının dahil olduğu toplantıya İspanyol teknik adam adına avukatı ve menajeri katıldı.
Galatasaray'da görevden alınan Domenec Torrent'in kendi isteğiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.
DOMENEC TORRENT KİMDİR?
Tam adı Domenec Torrent Font olan futbol adamı, 14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'nın Santa Coloma de Farners kentinde dünyaya geldi.
60 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 1994 yılında Palafrugell takımında başladı.
2003/2004 sezonunda Palamos'u çalıştıran Torrent, 2005/2006 sezonunda Girona'da görev yaptı.
Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yağan İspanyol teknik adam, New York City ve Flamengo'yu çalıştırdıktan sonra 14 Ocak 2022'de Galatasaray'ın başına geçti.
Domenec Torrent, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından Galatasaray'dan ayrıldı.