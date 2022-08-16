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GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına şok bir şekilde Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol teknik adam da sarı-kırmızılıların kötü gidişine dur diyememiş ve yönetimin değişmesiyle Domenec Torrent ile yollar ayrılmıştı. Oynattığı oyunla beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcının sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 12:35
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

2021/2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, oynattığı futbolla bekleneni verememişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Sarı-kırmızılıların başında 20 maça çıkan Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.3 puan ortalaması tutturmuş ve Galatasaray ligi 13. sırada tamamlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Yeni sezon öncesi İspanyol teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından Torrent'in görevine son verildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki teknik direktörden flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, GalatasarayFIFA'ya şikayet etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti. Yardımcıları da dava açtı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Yönetim de karşı savunma hazırladı. Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Milliyet'in haberine göre ise Domenec Torrent ile Galatasaray kurmayları arasındaki fesih görüşmeleri sonuçlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Sarı-kırmızılılarda kulüp avukatlarının dahil olduğu toplantıya İspanyol teknik adam adına avukatı ve menajeri katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'da görevden alınan Domenec Torrent'in kendi isteğiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

Tam adı Domenec Torrent Font olan futbol adamı, 14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'nın Santa Coloma de Farners kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

60 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 1994 yılında Palafrugell takımında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

2003/2004 sezonunda Palamos'u çalıştıran Torrent, 2005/2006 sezonunda Girona'da görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent Cimbom'u FIFA'ya şikayet etti

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yağan İspanyol teknik adam, New York City ve Flamengo'yu çalıştırdıktan sonra 14 Ocak 2022'de Galatasaray'ın başına geçti.

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