TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda sarı-kırmızlılar Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını resmi sayfasından yaptığı paylaşımla "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullanarak açıkladı.



2019/20 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sekidika, parçalı formayla 19 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistlik performans sergilemiştir.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI