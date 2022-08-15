TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızlılar Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını resmi sayfasından yaptığı paylaşımla "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullanarak açıkladı.
2019/20 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sekidika, parçalı formayla 19 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistlik performans sergilemiştir.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/PqabWtaT96— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2022