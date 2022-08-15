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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızlılar Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:18
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda sarı-kırmızlılar Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını resmi sayfasından yaptığı paylaşımla "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullanarak açıkladı.

2019/20 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sekidika, parçalı formayla 19 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistlik performans sergilemiştir.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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