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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Galatasaray transfer haberleri: Yıldız transferleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar rotasını stoper hattına çevirdi. Victor Nelsson için Sevilla için görüşen Galatasaray, Danimarkalı savunmacının alternatifini buldu. İsveç basınına göre, Nelsson transferi gerçekleşirse sarı kırmızılı yönetim kadrosunu Andreas-Hanche Olsen ile güçlendirecek. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:24
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Teknik direktör Okan Buruk ise Victor Nelsson ile ilgili sorulan soruya "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece kulübümüz Nelsson'u bırakmak istemiyor" diye cevap verdi. yanıtını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık stoper arayışlarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Gent forması giyen Andreas-Hanche Olsen'in transferi için Genk ile anlaştığı öne sürülen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

YENİ ADAY ISAK HIEN

aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın İsveç basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Djurgarden'da forma giyen Isak Hien'i gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Sarı-kırmızılı yöneticilerin İsveç ekibinin temsilcileriyle temasa geçtiği ve somut bir ilgi gösterdiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

ÜÇ TAKIM DAHA TALİP

Haberde Hien ile Galatasaray'ın yanı sıra Cremonese, Torino ve Hellas Verona'nın da ilgilendiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Kariyerinde 109 maçta forma giyen Isak Hien, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

ISAK HIEN KİMDİR?

Tam adı Isak Malcolm Kwaku Hien olan futbolcu, 13 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Kista kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Futbola Vasalund altyapısında başlayan ve 2017 yılınd aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, Ocak 2021'de Djurgarden'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Hien, Temmuz 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında eski takımı Vasalund'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.

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