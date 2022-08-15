GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Stopere Nelsson yerine Isak Hien!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Brezilyalı stoperi Marcao'yu 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar, bir diğer stoperi Victor Nelsson için La Liga ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada Nelsson'un transferiyle ilgili konuştu.
Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Okan Buruk ise Victor Nelsson ile ilgili sorulan soruya "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece kulübümüz Nelsson'u bırakmak istemiyor" diye cevap verdi. yanıtını verdi.
Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık stoper arayışlarını sürdürüyor.
Gent forması giyen Andreas-Hanche Olsen'in transferi için Genk ile anlaştığı öne sürülen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
YENİ ADAY ISAK HIEN
aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın İsveç basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Djurgarden'da forma giyen Isak Hien'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin İsveç ekibinin temsilcileriyle temasa geçtiği ve somut bir ilgi gösterdiği belirtildi.
ÜÇ TAKIM DAHA TALİP
Haberde Hien ile Galatasaray'ın yanı sıra Cremonese, Torino ve Hellas Verona'nın da ilgilendiği vurgulandı.
Kariyerinde 109 maçta forma giyen Isak Hien, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
ISAK HIEN KİMDİR?
Tam adı Isak Malcolm Kwaku Hien olan futbolcu, 13 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Kista kentinde dünyaya geldi.
Futbola Vasalund altyapısında başlayan ve 2017 yılınd aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu, Ocak 2021'de Djurgarden'a transfer oldu.
Hien, Temmuz 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında eski takımı Vasalund'da kiralık olarak forma giydi.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam ediyor.