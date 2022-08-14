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Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika Galatasaray Giresunspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Spor yazarları da Galatasaray - Giresunspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 07:00
Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

ERMAN TOROĞLU - TRANSFER ÇARE DEĞİL!

Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabi ki. Bir gerçek de şu var.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni...

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

En az on maç beklemek lazım. Dün gece ben bu yazıya başladığımda dakika 81'di.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ama bir de görünen şu var. Giresunspor başkanını hiç tanımam. Basında, televizyonda da görmedim.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Teknik adamlarını biliyorum. Ankaragücü'nde futbol oynadı. Bazen paranız çoktur hovardaca harcarsınız.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bazen de az para ile düzgün işler yaparsınız. Giresunspor öyle yapıyor. Bu teknik adam 3 senedir burada.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

İlk başlarda ligde kalmaları başarıydı. Ama şimdi bakıyorsunuz eksik yerlere de futbolcular almışlar.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bayağı bir futbol oynuyorlar. Tek beyinden düşünüyorlar. Neden, çünkü bir ahenk var. Bir planlama var.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray'da da olabilir mi? Bir müddet sonra olabilir. Ama şu anda takım değiller. Okan hocaya büyük iş düşüyor.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım. Abdülkerim, Konya'da iyiydi tamam. Ama büyük takımda oynamak zordur.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bir hata yaparsın çok şeye mal olur. Dün gece olduğu gibi...

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bir de Abdülkadir rakibe girerken çok kontrolsüz. Üçüncüsü hakemle çok konuşuyor. Dikkat edecek.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

SERKAN KORKMAZ - YAZ BİTİYOR

Maçın ilk yarısında Giresun kaptığı toplarda hızlı ve İsabetli birkaç pas yapabilse soyunma odasına önde bile girebilirdi.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Keza Midtsjö ve Oliveira ile derli toplu bir orta sahaya verilen Galatasaray'da, Kerem-Emre Akbaba-Yunus bloğu etkisizdi.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kerem, düşünecek kadar bir zaman, hareket edecek kadar bir alan bulamadığında çok savruluyor.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Hakan Keleş'i tebrik etmek lazım; Yunus ise Emre Akbaba gibi kendisine alınan özel önlemlerden sıyrılamadı.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Antalya deplasmanında oyuna çok geç alınan ve galibiyeti getiren Gomis ikinci yarının başında Akbaba'nın yerine oyuna girdi.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray artık ''bi'tık'' daha tehditkardı ama o kadar. 15 dakika sonraysa sarı kartı olan Oliveira'nın yerine oyuna giren Torreira oldu.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Bu iki hamlesi de doğruydu Okan Hoca'nın ama bence sıralamaları yanlıştı.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

İlk haftanın ardından ''uzun bir süre Berkan'sız ilk 11 görürüz'' demiştim.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Sanırım benzer bir durum artık Emre Akbaba için de söz konusu. O mevkide Ümraniye maçındaki Oliveira'yı görürüz tahminimce...

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

77. dakikada Abdülkerim'in hatasıyla konuk ekip golü bulunca stada güle oynaya gelen ve bek, stoper yerine hala golcü transferi bekleyen (nedense) sarı-kırmızılı taraftar hayatın acı gerçekleriyle yüzleşti.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ne bu maç, ne bu sezon sanıldığı kadar kolay geçmeyecekti. Kalan dakikalarda Mertens ve Hamza oyuna heyecan katması dışında önemli bir atraksiyon olmadı.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Galatasaray'ın da ezeli rakipleri gibi sabır ve zamana ihtiyacı var.

Spor yazarları Galatasaray Giresunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yaz bitiyor, okullar açılıp, yazlıklardan şehre dönüldüğü vakitlerde G.Saray rayına oturmamışsa, "nerede kalmıştık" twiti yeniden RT edilir.

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