Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Yeni sezona galibiyetle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni sezona galibiyetle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.
Birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Cimbom'un durmaya niyeti yok.
Listesindeki isimler için temasları sıklaştıran Galatasaray'da gözler stoper ve forvet mevkisine çevrildi.
Son olarak Torreira ve Mertens gibi yıldızlara imza attıran Aslan, dünyaca ünlü bir golcüyü renklerine bağlamak için dev bir operasyon yürütüyor.
Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Belotti ve Icardi üzerine yoğunlaşmış durumda.
2 yıldızla da görüşmeleri sürerken, diğer yandan da savunma hattı için çalışmalar yapılıyor.
Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray'da Nelsson'a da ciddi teklifler geliyor.
İspanya La Liga ekibi Sevilla, Danimarkalı stoperin transferinde ısrarcı.
Sevilla'nın şu ana kadar yaptığı teklifleri reddeden Galatasaray yönetimi, 20 milyon euro'dan aşağı bir bedelle masaya oturmayı düşünmüyor.
Savunmada rotasyonu güçlü tutmak isteyen Cimbom, transferde gelecek vaat eden isimlere yöneldi.
Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, yeni savunmacını Portekiz'de buldu.
Marcao'yu Portekiz'in Chaves takımından transfer ettikten sonra değerlendirip satan Aslan, yine bu plan üzerinde duruyor.
Portekiz basınına göre, Galatasaray scout ekipleri bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında.
PENETRA HAMLESİ!
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 20 yaşındaki stoper Alexandre Penetra için devreye girdi.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi için nabız yokluyor.
İLK TEKLİF YAPILDI
Sabah'ın haberine göre; Genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar oyuncu için ilk teklifini yaptı.
2026'ya kadar takımıyla sözleşmesi bulunan sağ ayaklı stoper için sarı-kırmızılılar 2 milyon Euro artı bonus öneriyor.
Benfica altyapısında yetişen Penetra, stoper mevkisinin haricinde ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.