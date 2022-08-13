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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Son dakika spor haberi: Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'da yeni bir operasyon için kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı işini sağlama almak isteyen Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözdesi konumundaki Portekizli genç yıldız için harekete geçti. Kulübüyle temasa geçen yönetim, teklifini sundu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve önerilen sözleşme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:52
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Yeni sezona galibiyetle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Cimbom'un durmaya niyeti yok.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Listesindeki isimler için temasları sıklaştıran Galatasaray'da gözler stoper ve forvet mevkisine çevrildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Son olarak Torreira ve Mertens gibi yıldızlara imza attıran Aslan, dünyaca ünlü bir golcüyü renklerine bağlamak için dev bir operasyon yürütüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Nokta atışı bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Belotti ve Icardi üzerine yoğunlaşmış durumda.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

2 yıldızla da görüşmeleri sürerken, diğer yandan da savunma hattı için çalışmalar yapılıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan Galatasaray'da Nelsson'a da ciddi teklifler geliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

İspanya La Liga ekibi Sevilla, Danimarkalı stoperin transferinde ısrarcı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Sevilla'nın şu ana kadar yaptığı teklifleri reddeden Galatasaray yönetimi, 20 milyon euro'dan aşağı bir bedelle masaya oturmayı düşünmüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Savunmada rotasyonu güçlü tutmak isteyen Cimbom, transferde gelecek vaat eden isimlere yöneldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, yeni savunmacını Portekiz'de buldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Marcao'yu Portekiz'in Chaves takımından transfer ettikten sonra değerlendirip satan Aslan, yine bu plan üzerinde duruyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Portekiz basınına göre, Galatasaray scout ekipleri bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

PENETRA HAMLESİ!
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 20 yaşındaki stoper Alexandre Penetra için devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi için nabız yokluyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

İLK TEKLİF YAPILDI
Sabah'ın haberine göre; Genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar oyuncu için ilk teklifini yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde Alexandre Penetra çalımı! İşte önerilen sözleşme

2026'ya kadar takımıyla sözleşmesi bulunan sağ ayaklı stoper için sarı-kırmızılılar 2 milyon Euro artı bonus öneriyor.

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