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Galatasaray - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Galatasaray sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. NEF Stadyumu'nda oynanancak zorlu mücadelenin VAR hakemi açıklandı. Galatasaray - Giresunspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:25
Galatasaray - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

İlk hafta maçında Antalyaspor'u mağlup eden Cimbom, seyircisinin önünde Giresunspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Konuk ekip Giresunspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak.

Zorlu müsabakada hakem Kadir Sağlam olacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşma öncesi VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray - Giresunspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.


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