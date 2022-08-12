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GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'in forma numarası belli oldu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takıma katılan oyuncuların forma numaraları belirleniyor. Son olarak, kadroya katılan yıldız futbolcu Dries Mertens'in forma numarası açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 19:25
GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'in forma numarası belli oldu!

Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katmıştı. Mertens'in yeni forma numarası merak edilirken, sarı-kırmızılılar Belçikalı yıldız için anket açmıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mertens'in önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyeceği resmen duyuruldu.

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G.Saray'da 10 numaralı forma, Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası boşa düşmüş ve geçtiğimiz sene hiçbir futbolcu bu formayı giymemişti.

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