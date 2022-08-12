GALATASARAY HABERLERİ | Dries Mertens'in forma numarası belli oldu!

Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katmıştı. Mertens'in yeni forma numarası merak edilirken, sarı-kırmızılılar Belçikalı yıldız için anket açmıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mertens'in önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyeceği resmen duyuruldu.

EN SON BELHANDA GİYMİŞTİ!

G.Saray'da 10 numaralı forma, Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası boşa düşmüş ve geçtiğimiz sene hiçbir futbolcu bu formayı giymemişti.