Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Pozisyonu dışarıda başlıyor içeride bitiyor!"

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Pozisyonu dışarıda başlıyor içeride bitiyor!"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile ilgili sözleri dikkat çeken Timur, "Dün ve bugün şunu gördük; adaleti ortaya çıkaracağız. Adaletsiz bir şey olmaması için gerekeni yapacağız. Bir gazetede Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonu dışarda başlıyor, içeride bitiyor, bariz dışarıda bittiği belli olan şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 10:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 11:21
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Pozisyonu dışarıda başlıyor içeride bitiyor!"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:

Maçlarımızdaki hakem hatalarını not ettik. Bilimsel olarak çalışma yapacağız. Kendi maçlarımızı ve diğer maçları izleyecek bir ekip oluşturuyoruz. Video özet olarak hazırlayacağız. Uluslararası eski hakemlerden heyet oluşturacağız ve değerlendirme alacağız.

"Dün ve bugün şunu gördük; adaleti ortaya çıkaracağız. Adaletsiz bir şey olmaması için gerekeni yapacağız. Bir gazetede Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonu dışarda başlıyor, içeride bitiyor, bariz dışarıda bittiği belli olan şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor."

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