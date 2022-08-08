TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Transferde şov yapan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Transferde şov yapan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Lucas Torriera ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, büyük bir sükse yaptı.
Durmaya niyeti olmayan Cimbom, hedefteki yıldızlar için temaslarını sürdürüyor.
Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılacak transferlerin müjdesini verdi.
Özbek, "Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Cimbom'da mevcut oyunculara da teklifler geliyor.
NELSSON DA YUVADAN UÇUYOR!
Marcao'nun ardından Danimarkalı stoper Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Son dönemde Galatasaray'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken İspanyol ekibi Sevilla, 23 yaşındaki savunmacıyı renklerine bağlamaya çok yaklaştı.
todofichajes.com'un haberine göre; Sevilla'nın futbol direktörü Monchi, Nelsson'un imzasını tamamlamak için verdiği uğraşta sona geldi.
Son anda transferde bir pürüz çıkmaması durumunda Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için Sevilla'ya gidecek.
Transferde bir aksilik yaşanmaz ise, Kounde ve Diego Carlos ile yollarını ayıran Sevilla, yeni stoper tandemini Galatasaray'dan kuracak.
YAPILAN SON TEKLİF KABUL EDİLDİ!
İspanyol ekibinin yapmış olduğu ilk 2 teklifi kabul etmeyen Galatasaray'ın son yapılan teklife 'tamam' dediği iddia edildi.
10 ve 13 milyon euro'luk teklifleri geri çeviren ve duruşundan taviz vermeyen sarı-kırmızılı yönetim, istediğini aldı.
18.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA!
Söz konusu haberde; 18.5 milyon euro'ya yakın olan son teklifin Galatasaray yönetimine cazip geldiği belirtildi.
Galatasaray'a 2021 yılında 7 milyon euro'ya transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı takımda 46 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.