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TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, takımdan ayrılıyor. İspanyol ekibi Sevilla'nın ısrarı sonuç verdi ve transfer imzaya kaldı. Son olarak Marcao'yu kadrosuna katan La Liga temsilcisi, Nelsson için yaptığı üçüncü teklifle sarı-kırmızılı yönetimin aklını çeldi. 10 ve 13 milyon euro'luk teklifleri reddeden Galatasaraylı kurmaylar taviz vermeyince istediğini aldı. İşte sarı-kırmızılıların onay verdiği teklif... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:59
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Transferde şov yapan Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Son olarak Lucas Torriera ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, büyük bir sükse yaptı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Durmaya niyeti olmayan Cimbom, hedefteki yıldızlar için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılacak transferlerin müjdesini verdi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Özbek, "Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Cimbom'da mevcut oyunculara da teklifler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

NELSSON DA YUVADAN UÇUYOR!
Marcao'nun ardından Danimarkalı stoper Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Son dönemde Galatasaray'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken İspanyol ekibi Sevilla, 23 yaşındaki savunmacıyı renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

todofichajes.com'un haberine göre; Sevilla'nın futbol direktörü Monchi, Nelsson'un imzasını tamamlamak için verdiği uğraşta sona geldi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Son anda transferde bir pürüz çıkmaması durumunda Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için Sevilla'ya gidecek.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Transferde bir aksilik yaşanmaz ise, Kounde ve Diego Carlos ile yollarını ayıran Sevilla, yeni stoper tandemini Galatasaray'dan kuracak.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

YAPILAN SON TEKLİF KABUL EDİLDİ!
İspanyol ekibinin yapmış olduğu ilk 2 teklifi kabul etmeyen Galatasaray'ın son yapılan teklife 'tamam' dediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

10 ve 13 milyon euro'luk teklifleri geri çeviren ve duruşundan taviz vermeyen sarı-kırmızılı yönetim, istediğini aldı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

18.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA!
Söz konusu haberde; 18.5 milyon euro'ya yakın olan son teklifin Galatasaray yönetimine cazip geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson Sevilla'ya gidiyor! İşte Galatasaray'ın kabul ettiği teklif

Galatasaray'a 2021 yılında 7 milyon euro'ya transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı takımda 46 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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