Torreira ile Mertens arasında gülümseten "kebap" diyaloğu!

Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Uruguaylı yıldızın transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Torreira'yı 4 yıllığına renklerine bağlarken, oyuncuya yıllık 2 milyon 750 bin euro ödeneceği açıklandı.

Resmi açıklama sonrası saat 21.00'de Galatasaray'ın resmi twitter hesabında canlı yayına katılan Uruguaylı oyuncu sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

İşte Lucas Torreira'nın açıklamaları:

"Merhaba Galatasaray taraftarı. Vamos Galatasaray.

Kariyerim için çok önemli bir an. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara teşekkür ederim. Bu kararı almamda büyük etken oldular. Mücadelenin ilk adımı, bu sene şampiyonluk için olacak. Sayın Başkanımızı ve Erden Beyi tebrik ediyorum. Havada kokusunu alıyorum, büyük şampiyonluklar kazanma yolundayız."

MERTENS DE YAYINA KATILDI

Öte yandan, Galatasaray, Torreira'nın ardından Mertens'i de KAP'a bildirdi.

Dries Mertens de Torreira'nın ardından twitter'daki yayına katıldı ve şunları söyledi:

"Merhaba merhaba! Dün Antalyaspor maçını izlerken sanki sahadaydım. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığı zaman kendimi tutamıyordum.

Napoli'de de bu şekildeydi, orada da aile gibiydi ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum. Galatasaray'ın efsanelerinden birine dönüşmek istiyorum."

MUSLERA'DAN YENİ TRANSFERLERE MESAJ

Torreira'nın vatandaşı Fernando Muslera da yayına katılan isimler arasında yer alırken, başarılı file bekçisi yeni transferler Torreira ve Mertens hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba herkese. Lucas ve Mertens geldikleri için çok memnunum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bütün taraftarlarımızı buradan selamlıyorum."

TORREIRA İLE MERTENS ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Twitter'daki canlı yayında iki yeni transfer arasında gülümseten bir de diyalog yaşandı.

"Kebap istiyorum, kebap!" diyen Torreira için Mertens "3 gündür buradayız ve her akşam bizi kebap yemeye çıkarmak istiyor. Her akşam arayıp 'Kebap yemeye gidelim' diyor. Şimdi de aklında döner yemek var" dedi.