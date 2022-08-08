Galatasaray'dan flaş paylaşım! "21.00'i bekleyin"

Son günlerde yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük G.Saray taraftarı, saat 21.00'de GalatasaraySK hesabımızda buluşuyoruz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
📢 Büyük Galatasaray Taraftarı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 8, 2022
🕘 Saat 21.00'de @GalatasaraySK hesabımızda buluşuyoruz!
🔔 Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız! #BuAkşamTwitterSarıKırmızı💛❤️ pic.twitter.com/z7PELSUfHK