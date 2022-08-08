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Galatasaray'dan flaş paylaşım! "21.00'i bekleyin"

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, sarı-kırmızılı taraftarlara ithafen "Saat 21.00'de GalatasaraySK hesabımızda buluşuyoruz" ifadesine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 20:25
Galatasaray'dan flaş paylaşım! "21.00'i bekleyin"

Son günlerde yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük G.Saray taraftarı, saat 21.00'de GalatasaraySK hesabımızda buluşuyoruz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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