Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Lucas Torreira ve Mertens'i kadrosuna katarak büyük bir yankı uyandıran sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi. 10 numara transferi için gündeme sürpriz bir isim daha eklendi. Aslan, İngiliz ekibi West Ham forması giyen Nikola Vlasic devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Transferde gaza basan Cimbom, Mertens ve Torreira ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Galatasaray'da transferler bitecek gibi gözükmüyor…

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Takvim'in haberine göre Galatasaray 10 numara transferi için başka arayışlara girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Evander defterini şimdilik kapatan Aslan, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi büyük...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Torino ve Premier Lig ekibi Wolverhampton ile transfer yarışı halinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız 39 kez milli takım forması giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Genç yetenek için şimdiye kadar 63.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Vlasic geçen sezon 36 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Nikola Vlasic için atağa kalktı!

Yıldız oyuncu bu maçlarda 1 gol attı.

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