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Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray yeni sezonu Antalyaspor deplasmanıyla açıyor. Yeni transferleriyle güçlenen sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk, kritik maçta sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçla açacak.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

ŞU ANA KADAR 6 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve son olarak Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

Cimbomda transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Arsenal'den anlaşmaya vardığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

LEO DUBOIS ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak. Dubois, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

52. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım Antalyaspor'la daha önce 52 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

İşte karşılaşma öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

MUSLERA

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

PATRICK VAN AANHOLT

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

VICTOR NELSSON

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

OMAR

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

SERGIO OLIVEIRA

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

MIDTSJÖ

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

YUNUS AKGÜN

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

EMRE AKBABA

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