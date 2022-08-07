Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

ŞU ANA KADAR 6 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden sarı-kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve son olarak Fredrik Midtsjö ile sözleşme imzaladı.