Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı 11'i

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçla açacak.
7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı.
Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.