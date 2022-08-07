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Efsaneler buluştu

Galatasaray'da 2013 yılında yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım" diye yazdı. Drogba da "Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Efsaneler buluştu

Galatasaray'da 2013 yılında yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım" diye yazdı. Drogba da "Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor" ifadesini kullandı.

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