Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Yunus Akgün: İnşallah sonu şampiyonluk olur

Galatasaray'da Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün, "Galatasaray formasıyla yeniden sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bu havada, Antalyaspor gibi formda bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Giresunspor maçı var, ona konsantre olacağız. Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur" dedi.

Genç futbolcu, açıklamalarını, "Şu an yönetimimiz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız olarak birlik içerisindeyiz. Kazandığımız için ayrıca motiveyiz. Yeni transferler de geliyor, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." sözleriyle noktaladı.



