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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Yunus Akgün: İnşallah sonu şampiyonluk olur

Son dakika spor haberi: Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet için çok mutlu olduklarını ifade eden Yunus, "Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 00:58
Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Yunus Akgün: İnşallah sonu şampiyonluk olur

Galatasaray'da Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün, "Galatasaray formasıyla yeniden sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bu havada, Antalyaspor gibi formda bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Giresunspor maçı var, ona konsantre olacağız. Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur" dedi.

Genç futbolcu, açıklamalarını, "Şu an yönetimimiz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız olarak birlik içerisindeyiz. Kazandığımız için ayrıca motiveyiz. Yeni transferler de geliyor, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." sözleriyle noktaladı.


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