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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Evander'e nokta koymamıştı. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı yıldız Oscar için Evander'i beklettiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:23
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Evander konusuna bir türlü son noktayı koymaması, "Çok önemli bir yıldız için görüşmeler var. Evander o yüzden bekletiliyor" iddiasını gündeme getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Takvim'de yer alan habere göre kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Kariyerine Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu ailevi nedenlerden dolayı hem takımdan hem de ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Galatasaray'ın yaşanan sürpriz gelişme sonrasında Oscar'ın menajeriyle temasa geçtiği, bu nedenle Evander'in şu anda bekletildiği öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Ancak Brezilyalı yıldızın SP Port'ta 15 milyon euro'nun üzerinde maaş alması, bu transferin ne kadar zor bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

2017 yılında kariyerinin zirvesindeyken 60 milyon euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

SP Port formasıyla 173 maça çıkan ve 51 gol, 94 asistle tam 145 gole direkt katkıda bulunan Sambacı'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Oscar alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedeceği ve boşa çıkacağı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

48 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 12 de gole imza atan Oscar bu sezon Çin Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

OSCAR KİMDİR?

9 Eylül 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Sırasıyla Internacional, Chelsea ve SH SIPG formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

1 Ocak 2017 tarihinde Chelsea'den Çin ekibi SH SIPG'ye 60 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Bu transfer, Avrupa'da ve dünyada büyük ses getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

O tarihten bu yana Çin ekibinde forma giyen Oscar, çıktığı 116 maçta 35 gol atarken 74 de asist yaptı.

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