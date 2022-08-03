GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Evander'i Oscar için mi bekletiyor? Bomba iddia

Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Evander konusuna bir türlü son noktayı koymaması, "Çok önemli bir yıldız için görüşmeler var. Evander o yüzden bekletiliyor" iddiasını gündeme getirmişti.
Takvim'de yer alan habere göre kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar...
Kariyerine Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu ailevi nedenlerden dolayı hem takımdan hem de ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Galatasaray'ın yaşanan sürpriz gelişme sonrasında Oscar'ın menajeriyle temasa geçtiği, bu nedenle Evander'in şu anda bekletildiği öne sürülüyor.
Ancak Brezilyalı yıldızın SP Port'ta 15 milyon euro'nun üzerinde maaş alması, bu transferin ne kadar zor bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor.
2017 yılında kariyerinin zirvesindeyken 60 milyon euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.
SP Port formasıyla 173 maça çıkan ve 51 gol, 94 asistle tam 145 gole direkt katkıda bulunan Sambacı'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oscar alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedeceği ve boşa çıkacağı belirtiliyor.
48 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 12 de gole imza atan Oscar bu sezon Çin Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
OSCAR KİMDİR?
9 Eylül 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da başladı.
Sırasıyla Internacional, Chelsea ve SH SIPG formaları giydi.
1 Ocak 2017 tarihinde Chelsea'den Çin ekibi SH SIPG'ye 60 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Bu transfer, Avrupa'da ve dünyada büyük ses getirdi.
O tarihten bu yana Çin ekibinde forma giyen Oscar, çıktığı 116 maçta 35 gol atarken 74 de asist yaptı.
Oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...