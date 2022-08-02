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Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Haris Seferovic sonrası forvete en az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, sezonun sona ermesinin ardından Rus ekibi Spartak Moskova'dan ayrılan Jordan Larsson'u listesine aldığını iddia edildi. Öte yandan İsveçli golcüyle Galatasaray'ın yanı sıra 4 takımın daha talip olduğu öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 22:36
Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak AZ Alkmaar Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Arsenal forması giyen Lucas Torreira için İngiliz kulübüyle anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Lucas Torreira için geri sayıma geçen Galatasaray, forvet takviyesi için de düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Benfica forması giyen Haris Seferovic'i kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da tecrübeli forvet Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini korurken, yönetimin Seferovic sonrası 1 ya da 2 forvet takviyesi yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılarda golcü arayışları sürerken, İsveç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

JORDAN LARSSON GÜNDEMDE

aftonbladet.se'de yer alan ve aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği habere göre; Galatasaray, Spartak Moskova ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Jordan Larsson'u gündemine aldı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Haberde İsveçli forvetle sarı-kırmızılıların yanı sıra Nottingham Forest, Olympiakos, Basel ve Mallorca'nın da ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

JORDAN LARSSON KİMDİR?

Tam adı Carl Henrik Jordan Larsson olan futbolcu, 20 Haziran 1997 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Futbola Barcelona altyapısında başlayan İsveçli golcü, Högaborg altyapısında da forma giydi.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

25 yaşındaki forvet, 2012 yılında Högaborg ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Helsingborg, NEC Nijmegen ve Norrköping formalarını da terleten 1.75 boyundaki santrfor, 2019 yılında 4 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezonu AIK'te kiralık olarak forma giyen Jordan Larsson, sezonun sona ermesiyle birlikte Rus ekibinden ayrıldı.

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