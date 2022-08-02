Galatasaray'dan Jordan Larsson bombası! Transferi böyle duyurdular

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak AZ Alkmaar Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal forması giyen Lucas Torreira için İngiliz kulübüyle anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Lucas Torreira için geri sayıma geçen Galatasaray, forvet takviyesi için de düğmeye bastı.
Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Benfica forması giyen Haris Seferovic'i kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da tecrübeli forvet Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini korurken, yönetimin Seferovic sonrası 1 ya da 2 forvet takviyesi yapması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda golcü arayışları sürerken, İsveç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
JORDAN LARSSON GÜNDEMDE
aftonbladet.se'de yer alan ve aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği habere göre; Galatasaray, Spartak Moskova ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Jordan Larsson'u gündemine aldı.
Haberde İsveçli forvetle sarı-kırmızılıların yanı sıra Nottingham Forest, Olympiakos, Basel ve Mallorca'nın da ilgilendiği belirtildi.
JORDAN LARSSON KİMDİR?
Tam adı Carl Henrik Jordan Larsson olan futbolcu, 20 Haziran 1997 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi.
Futbola Barcelona altyapısında başlayan İsveçli golcü, Högaborg altyapısında da forma giydi.
25 yaşındaki forvet, 2012 yılında Högaborg ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Helsingborg, NEC Nijmegen ve Norrköping formalarını da terleten 1.75 boyundaki santrfor, 2019 yılında 4 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonu AIK'te kiralık olarak forma giyen Jordan Larsson, sezonun sona ermesiyle birlikte Rus ekibinden ayrıldı.
Bonservisi elinde olan Larsson, 7 kez terlettiği İsveç formasıyla 1 gol kaydetti.
Jordan Larsson'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.