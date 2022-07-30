Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o dünya yıldızının peşinde! Alexis Sanchez...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o dünya yıldızının peşinde! Alexis Sanchez...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Hücum yönünden geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un dünya yıldızı Alexis Sanchez'e ilgisinin devam ettiği belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:57
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o dünya yıldızının peşinde! Alexis Sanchez...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Hücum yönünden zengin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.

Forvet hattına Seferovic'i kazandıran Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

Prensafutbol adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e ilgisinin devam ettiği belirtildi.

Bir süredir yıldız oyuncuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Şilili futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.

Inter'den ayrılması an meselesi olan dünya yıldızının kulübüyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Ayrıca haberde yer alan bilgiye göre, Marsilya, Sevilla, Barselona, Villarreal ve River Plate'in Alexis Sanchez ile ilgilendiği belirtildi.

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