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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Aslan, daha önce fiyat sorduğu Fildişi Sahilli forvet Christian Kouame için harekete geçme kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncunun transferinde rakip ise Anderlecht...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Hücumda Haris Seferovic'in yanına bir isim daha arayan G.Saray'da, Fiorentina'dan Christian Kouame gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Daha önce de Fildişi Sahilli forvet için yoklama yaparak fiyat soran sarı-kırmızılılar, bu kez harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

24 yaşındaki oyuncuyu opsiyonlu kiralamak isteyen Cimbom, önümüzdeki günlerde Fiorentina'ya teklifini yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Geçen sezon Anderlecht'te kiralık forma giyen Christian Kouame, 35 maçta, 13 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Genç oyuncunun transferinde G.Saray'ın rakibi Anderlecht olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

GÖRÜŞME 30 TEMMUZ'DA

Belçika ekibi geçen sezon performansından memnun olduğu Kouame'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Real Madrid'den Jovic'i alan Fiorentina'nın da 24 yaşındaki oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Avusturya kampında 30 Temmuz Cumartesi günü Fiorentina'yla karşılaşacak sarıkırmızılılar, İtalyan ekibinin yetkilileriyle pazarlık masasına oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

1.85 boyundaki golcü daha önce Genoa ve Cittadella'da oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

Kouame'nin Fiorentina'yla 2024'e kadar sözleşmesi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

CHRISTIAN KOUAME KİMDİR?

Fiorentina takımında Forvet mevkinde forma giyen Christian Kouame, 06 Aralık 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Christian Kouame yeniden gündemde

185 cm boyunda ve 70 kilo olan Christian Kouame, sağ ayağını kullanmaktadır.

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