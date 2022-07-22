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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray Adası için flaş imza!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da belirsizliklerle dolu ada konusu netliğe kavuşmuş durumda. Adanın işletimi için açılan davada Cimbom mutlu sona ulaştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetiminde sürdürülen süreçte sarı-kırmızılılar, Galatasaray Adası’nın Milli Emlak'ta yer alan parsellerin tapularını aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:20
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray Adası için flaş imza!

Galatasaray'da ada sorunu çözüldü. Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yürütülen dava sürecinde Cimbom mutlu sona ulaştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü'nde Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'ta yer alan parsellerin tapularını aldı. Özbek, imza sırasında açıklamalarda bulundu.

Özbek'e, Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener de eşlik ederken öncelikle tapu için imzalar atıldı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"GALATASARAY ADASI'NIN MİLLİ EMLAK'A AİT BÖLÜMLERİ TAMAMEN GALATASARAY'IN KULLANIMINDA OLACAK"

"Bugün Galatasaray için çok önemli bir gün. Galatasaray Adası'na ait bizim tapulu arsamızın yanında yer alan bölümlerinin irtifak hakkını 30 yıllığına Galatasaray'ın kullanımına alıyoruz. Tapuya da tescil için geldik. Bütün Galatasaraylılara müjdeliyorum. Bundan sonra adanın Milli Emlak'a ait bölümleri tamamen Galatasaray'ın kullanımında olacak 30 yıl için. Burada emeği geçen herkese müteşekkir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum, bu konuda bize büyük destek verdiler. Uzun zamandır Galatasaraylılar için hep problem şeklinde mevcudiyetini sürdürmüş olan ada için bugün yaptığımız anlaşmayla üst kullanım hakkı 30 yıl için Galatasaray'a aittir. Bundan sonraki işlemler için de büyük kolaylık. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş Tapu Müdürü Mehmet Sadık Yumuk'a teşekkür ediyorum. Gereken çabuklukta tapumuzu hazırladılar, verdiler. Galatasaray'a ait olmayan bölümün tapuları Galatasaray Spor Kulübü'ne hayırlı olsun.

"GALATASARAY ADASI, SOSYAL TESİS OLARAK GALATASARAY ÜYELERİNE HİZMET VERECEK"

"Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası'nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak'a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak'a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek, düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek. Ayrıca bazı spor dallarımızı da tekrar oraya getireceğiz. Galatasaray Adası'nı Galatasaray'a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların… Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu. Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa Yakası'nda Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz."

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