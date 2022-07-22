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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Thiago Mendes'in transferi için düğmeye bastı. Galatasaray yönetiminin birkaç gün içinde Lyon ve Brezilyalı yıldızla ile temasa geçeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Fransa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldızla daha temas halinde olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI

Takvim'in haberine göre; bu isim Thiago Mendes.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Galatasaray yönetiminin bir süredir Brezilyalı ön liberonun transferi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Mendes takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon için ter döküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

Tiago Mendes'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hedef Thiago Mendes!

108 MAÇTA 8 ASİST YAPTI

Lyon'da 108 resmi maçta oynayan Sambacı, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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