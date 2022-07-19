Gençler hayaline kavuştu

Genç oyuncular Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz konuştu. Hamza, "Hayallerimden biri kardeşim Efe'yle aynı anda A takımda oynamak" dedi. Emirhan, "Kampta çok şey öğreniyoruz" derken Beknaz, "Okan hoca gençlere değer veriyor. Bizim için çok iyi ortam" ifadesini kullandı.
Genç oyuncular Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz konuştu. Hamza, "Hayallerimden biri kardeşim Efe'yle aynı anda A takımda oynamak" dedi. Emirhan, "Kampta çok şey öğreniyoruz" derken Beknaz, "Okan hoca gençlere değer veriyor. Bizim için çok iyi ortam" ifadesini kullandı.