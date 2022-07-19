Haberler Galatasaray Gençler hayaline kavuştu

Gençler hayaline kavuştu

Genç oyuncular Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz konuştu. Hamza, "Hayallerimden biri kardeşim Efe'yle aynı anda A takımda oynamak" dedi. Emirhan, "Kampta çok şey öğreniyoruz" derken Beknaz, "Okan hoca gençlere değer veriyor. Bizim için çok iyi ortam" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Gençler hayaline kavuştu
Genç oyuncular Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz konuştu. Hamza, "Hayallerimden biri kardeşim Efe'yle aynı anda A takımda oynamak" dedi. Emirhan, "Kampta çok şey öğreniyoruz" derken Beknaz, "Okan hoca gençlere değer veriyor. Bizim için çok iyi ortam" ifadesini kullandı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae transferinde işler karıştı! Napoli ve Rennes derken bir takım daha araya girdi...
Çağlar Ökten’in biricik eşi Seda Sayan zayıflamakla kalmadı bir de estetik yaptırdı! Göğüs silikonu, Fransız askısı derken son hali...
Beşiktaş'ta Cabral sesleri!
Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Seferovic imzaya geliyor!
Cimbom çıldırdı! Piyasa değeri 150 milyon Euro'yu bulacak
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
📺 Sevmek Zamanı 5. Bölüm (FİNAL) İZLE
PlayStation Plus ücretsiz deneme kampanyası başladı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'e menisküs ameliyatı Josef'e menisküs ameliyatı 01:02
Sebastien Haller'de testis tümörü tespit edildi! Sebastien Haller'de testis tümörü tespit edildi! 00:52
Sebastien Haller'de testis tümörü tespit edildi! Sebastien Haller'de testis tümörü tespit edildi! 00:51
Diagne’ye 21 milyon TL Diagne’ye 21 milyon TL 00:47
Cimbom ayrılığı KAP'a bildirdi! Cimbom ayrılığı KAP'a bildirdi! 00:21
Kim Min-Jae'ye bir talipte Premier Lig'den! Kim Min-Jae'ye bir talipte Premier Lig'den! 00:21
Daha Eski
G.Saray'a ManU'dan süper stoper! G.Saray'a ManU'dan süper stoper! 00:21
Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! 00:20
F.Bahçe'ye süper golcü! Pazarlıklar başladı F.Bahçe'ye süper golcü! Pazarlıklar başladı 00:20
Cimbom savunmacısına kavuşuyor! Cimbom savunmacısına kavuşuyor! 00:20
Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi! Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi! 00:20
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi! İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi! 00:20