Haberler Galatasaray GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Sturm Graz, Mol Fehervar ve Sigma Olomouc maçlarının ardından 4. hazırlık maçına Pardubice karşısında çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 13:30
GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Galatasaray - Pardubice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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