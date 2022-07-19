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Galatasaray - Pardubice maçı CANLI! 📺 Galatasaray Pardubice CANLI İZLE

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk ve 2 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 3 maçından iki mağlubiyet ve bir galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, Avusturya'da Thermenstadion'da Pardubice ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 19:10
Galatasaray - Pardubice maçı CANLI! 📺 Galatasaray Pardubice CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dördüncü hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Cimbom, ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise MOL Fehervar ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla tekrardan mağlubiyetle tamamladı. Son hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşan Galatasaray, maçı 2-0'lık skorla üstün tamamlayan taraf oldu.

Sarı-kımızılılar ile Çekya ekibi Pardubice özel maçta karşı karşıya geliyor. Thermenstadion'da oynanan mücadelede Galatasaray'ın sergileyeceği performans merak ediliyor.

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇINDA İLK 11'LER:

Galatasaray: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Emre Kılınç, Oğulcan

Pardubice: Markovic, Rosa, Vlcek, Toml, Helesic, Janosek, Mares, Solil, Hlavaty, Lupac, Cerny

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Pardubice maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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