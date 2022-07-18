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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da girişimler. Sarı-kırmızılılar İsviçreli golcü Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. 30 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon Euro'luk opsiyona sahip olacak. Cimbom sağ bek bölgesini Dubois ile güçlendiriyor. Aslan aynı zamanda serbest statüde olan Grillitsch'i de kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Transferde taarruza kalkan G.Saray, Abdülkerim, Kazımcan ve Oliveira'nın ardından Benfica forması giyen Haris Seferovic'le anlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Diagne'yi Karagümrük'e yollayan ve elinde Gomis ile Mohamed kalan sarı-kırmızılılar, hemen düğmeye basarak İsviçreli golcünün işini bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Bir süredir 30 yaşındaki forvetin kulübü Benfica'yla temaslarını sürdüren Aslan, Portekiz ekibini kiralama konusunda ikna etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Seferovic'in sözleşmesine satın alma opsiyonu da konuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

2 MİLYON ALACAK

G.Saray 1 yıllığına kiraladığı Seferovic'in satın alma şartının devreye girmesi için 'zorunlu maça çıkma' maddesi koyacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 29 maç kaçıran tecrübeli oyuncu, ligde 15 karşılaşmaya ilk 11'de çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Kiralama bedeli ödenmeyecek Seferovic'in opsiyonu ise 3.5 milyon euro olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız, yıllık ise 2 milyon euro kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

BENFICA DA COŞTU

Fiorentina, Lecce, Novara, Sociedad ve Frankfurt'ta oynayan Seferovic, 2017'de bedelsiz geldiği Benfica'da skorer kimliğe büründü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

İlk yılında formayı kaptıran yıldız, ilk 11'i kimseye bırakmadığı ikinci yılda ligde 29 maçta 23 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

2020- 2021'de de 31 maçta 22 kez ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, Benfica'da toplamda 187 maçta 74 gol, 24 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

BURUK PİVOT İSTEDİ

Okan Buruk'un sisteminde ön plana çıkan pivot santrfor, G.Saray'da da Seferovic olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Göztepe'de Jahovic, Akhisar'da Seleznov, Rize'de Muric ve Başakşehir'de Crivelli'ye bu rolü veren başarılı hoca, en yüksek verimi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Skor yapacak ve etrafındakileri oynatacak bir isim arayan Buruk, böylece Kerem ve Yunus ikilisinden de daha fazla faydalanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

ORTAYA GRILLITSCH

Orta saha arayışlarını sürdüren G.Saray, son olarak Hoffenheim forması giyen Florian Grillitsch'i kadrosuna katıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncuyla anlaşma sağlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim'da 17 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

12 maçta stoper olarak şans bulan oyuncu, 5 kez orta sahada oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Birçok bölgede oynaması nedeniyle tercih edilen Grillitsch, daha önce Werder Bremen forması giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Avusturya Milli Takımı'nda da düzenli olarak şans bulan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

FİORENTİNA'NIN ELİNDEN KAPTI

Avusturyalı oyuncunun peşinde birçok takım bulunuyordu. Son olarak Fiorentina'yla adı adılan Grillitsch, görüşmelerden sonuç alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

G.Saray da imza parası isteğini karşılayarak birçok takımın ilgilendiği oyuncunun transferini bitirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Asıl olarak ön libero pozisyonunda oynayan Grillitsch, birçok mevkide görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde stoper, ön libero, orta saha, on numara, kanat ve forvet arkası olarak görev yaptı. 255 karşılaşmada forma giyerek 31 gol, 30 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

SAĞA DUBOIS

Savunmanın sağında eksiği olan G.Saray, Sassuolo'dan Mert Müldür'ün peşindeydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

8 milyon euro istenmesi üzerine rota Lyon'un sağ beki Leo Dubois'a çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Fransız ekibinde kaptanlık yapan ve piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'ya anlaşma yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Lyon'da ilk 11'deki yerini Gusto'ya kaptıran Dubois, Dünya Kupası'na gitmek için Aslan'a 'evet' dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Fransa Milli Takımı'nda zaman zaman kendisine yer bulan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde şans bulacağı bir takıma gitmek istiyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Fırsatı değerlendirmek isteyen G.Saray, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyu bitirdi.

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