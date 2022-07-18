GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 3 bomba birden! Seferovic, Grillitsch ve Dubois...

Transferde taarruza kalkan G.Saray, Abdülkerim, Kazımcan ve Oliveira'nın ardından Benfica forması giyen Haris Seferovic'le anlaştı.
Transferde taarruza kalkan G.Saray, Abdülkerim, Kazımcan ve Oliveira'nın ardından Benfica forması giyen Haris Seferovic'le anlaştı.
Diagne'yi Karagümrük'e yollayan ve elinde Gomis ile Mohamed kalan sarı-kırmızılılar, hemen düğmeye basarak İsviçreli golcünün işini bitirdi.
Bir süredir 30 yaşındaki forvetin kulübü Benfica'yla temaslarını sürdüren Aslan, Portekiz ekibini kiralama konusunda ikna etti.
Seferovic'in sözleşmesine satın alma opsiyonu da konuldu.
2 MİLYON ALACAK
G.Saray 1 yıllığına kiraladığı Seferovic'in satın alma şartının devreye girmesi için 'zorunlu maça çıkma' maddesi koyacak.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle 29 maç kaçıran tecrübeli oyuncu, ligde 15 karşılaşmaya ilk 11'de çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.
Kiralama bedeli ödenmeyecek Seferovic'in opsiyonu ise 3.5 milyon euro olacak.
İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız, yıllık ise 2 milyon euro kazanacak.
BENFICA DA COŞTU
Fiorentina, Lecce, Novara, Sociedad ve Frankfurt'ta oynayan Seferovic, 2017'de bedelsiz geldiği Benfica'da skorer kimliğe büründü.
İlk yılında formayı kaptıran yıldız, ilk 11'i kimseye bırakmadığı ikinci yılda ligde 29 maçta 23 gol attı.
2020- 2021'de de 31 maçta 22 kez ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, Benfica'da toplamda 187 maçta 74 gol, 24 asistle oynadı.
BURUK PİVOT İSTEDİ
Okan Buruk'un sisteminde ön plana çıkan pivot santrfor, G.Saray'da da Seferovic olacak.
Göztepe'de Jahovic, Akhisar'da Seleznov, Rize'de Muric ve Başakşehir'de Crivelli'ye bu rolü veren başarılı hoca, en yüksek verimi aldı.
Skor yapacak ve etrafındakileri oynatacak bir isim arayan Buruk, böylece Kerem ve Yunus ikilisinden de daha fazla faydalanacak.
ORTAYA GRILLITSCH
Orta saha arayışlarını sürdüren G.Saray, son olarak Hoffenheim forması giyen Florian Grillitsch'i kadrosuna katıyor.
Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncuyla anlaşma sağlandı.
6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim'da 17 maça çıktı.
12 maçta stoper olarak şans bulan oyuncu, 5 kez orta sahada oynadı.
Birçok bölgede oynaması nedeniyle tercih edilen Grillitsch, daha önce Werder Bremen forması giydi.
Avusturya Milli Takımı'nda da düzenli olarak şans bulan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
FİORENTİNA'NIN ELİNDEN KAPTI
Avusturyalı oyuncunun peşinde birçok takım bulunuyordu. Son olarak Fiorentina'yla adı adılan Grillitsch, görüşmelerden sonuç alamadı.
G.Saray da imza parası isteğini karşılayarak birçok takımın ilgilendiği oyuncunun transferini bitirdi.
Asıl olarak ön libero pozisyonunda oynayan Grillitsch, birçok mevkide görev yapabiliyor.
26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde stoper, ön libero, orta saha, on numara, kanat ve forvet arkası olarak görev yaptı. 255 karşılaşmada forma giyerek 31 gol, 30 asistle oynadı.
SAĞA DUBOIS
Savunmanın sağında eksiği olan G.Saray, Sassuolo'dan Mert Müldür'ün peşindeydi.
8 milyon euro istenmesi üzerine rota Lyon'un sağ beki Leo Dubois'a çevrildi.
Fransız ekibinde kaptanlık yapan ve piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'ya anlaşma yapıldı.
Lyon'da ilk 11'deki yerini Gusto'ya kaptıran Dubois, Dünya Kupası'na gitmek için Aslan'a 'evet' dedi.
Fransa Milli Takımı'nda zaman zaman kendisine yer bulan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde şans bulacağı bir takıma gitmek istiyordu.
Fırsatı değerlendirmek isteyen G.Saray, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncuyu bitirdi.
4 YILDIR LYON'DA
Nantes'ta yetişen Dubois, 2018'de bedelsiz olarak Lyon'a imza attı.
Kaptanlığa kadar yükselen tecrübeli oyuncu, 129 maçta şans buldu.
5 gol atan 27 yaşındaki sağ bek, 13 asist yapmayı başardı.