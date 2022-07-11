Jose'ye çalım attı

Galatasaray'ın Sergio Oliveira gibi bir dünya yıldızını sadece 3 milyon euro'ya alması şaşkınlık yarattı. Rakam Portekizliler ve İtalyanlar da şok etkisi yarattı. Unuttukları ise Erden Timur'un pazarlık yeteneğiydi. Bu konuda bir haber yapan Fiorentina News, "Artık resmiyet kazandı. Sergio Oliveira, Galatasaray'ın yeni oyuncusu... Başarılı oyuncu, 3 milyon euro'ya Türk kulübüyle 2026'ya kadar 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu rakam Roma taraftarları arasında inanılmaz bulundu. Bonservisi 12 milyon euro'ydu. Roma'nın sahibi Capitoline şirketi, oyuncuyu 10 milyon euro'ya alabilirdi. Fiorentina da takipteydi. Sonunda her şey bitti. Artık Türkiye'de" diye yazdı. Ayrıca Roma Press ise, "Galatasaray, Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun çok istediği Sergio Oliveira'yı birkaç saatlik pazarlık sonucunda transfer etti" ifadesini kullandı.

RUHUMU VERDİM

Oliveira, Porto için İnstagram'dan bir veda mesajı paylaştı. Başarılı futbolcu, "Porto, her şeyin başladığı kulüp. Bireysel ve futbolcu olarak büyüdüğüm, sahada her dakika kalbimi ve ruhumu bıraktığım yer. Hepinizi kalbime alacağım ve asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.

6. PORTEKİZLİ YILDIZ

Galatasaray, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 178 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 6 Portekizli yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Portekizli futbolcular Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira ve Gedson Fernandes'i transfer etmişti.

SERGIO: GURUR DUYUYORUM

Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma yapan Sergio, "Küçükken 2000 yılında en büyük iki kulübü Arsenal ve Real Madrid'i yenen Galatasaray inanılmazdı. Bugün futbol tarihinin en dikkat çekici kulüplerinden birinde hayatımın yeni bir bölümüne başlıyorum. Galatasaray'da olmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.