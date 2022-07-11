Joao Pedro freni

Galatasaray'da, Joao Pedro transferi çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılılar perşembe gününden beri sambacı için görüşme yapmıyor. İtalyan Centotrentuno da konuya yer verirken, "Joao Pedro'nun transferi için Cagliari ile Galatasaray anlaşamadı. Önümüzdeki birkaç gün içinde her şey değişebilir ancak şu anda İstanbullular, el frenini çekip anlaşmayı durdurdu" ifadesi kullanıldı.

Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi:

Taraflar arasında 7 Temmuz Perşembe günü spor direktörü Stefano Capozucca, Galatasaray CEO'su Erden Timur ve oyuncunun menajeri Marco Piccioli ile arasında yapılan son görüşmeden sonra bir daha görüşme olmadı. Cagliari'ye ödenecek meblağ ile menajere verilecek komisyonlar için 5 milyon euro'yu geçmek istemiyorlar. Müzakerenin geleceği Joao Pedro'nun iradesine bağlı olacak. Oyuncudan jest bekleniyor. Galatasaray şartların olgunlaşmasını beklerken Joao Pedro için Torino'nun Cagliari ile görüşmeye başladığı belirtiliyor