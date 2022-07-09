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GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan, flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler ve yeni teknik direktörü Jorge Jesus hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Adı Galatasaray'la özdeşleşen, sarı-kırmızılı takımda futbolculuğun yanı sıra yardımcı antrenörlük de yapan Selçuk İnan; Türk futbolundan, kariyer planlamasına ve Fatih Terim'e kadar birçok konuyu Sabah Spor'a değerlendirdi. İşte İnan'ın açıklamaları:

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

- Arda Güler hakkında düşünceleriniz nedir?

Kendisini 2-3 senedir takip ediyorum. Çok yetenekli bir futbolcu, İnşallah dilediği yerlere gelir. Böyle oyunculara ihtiyacımız var.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Ona iyi davranmalı ve güven vermeliyiz. 'Çok yukarı çekmeyelim, şımarmasın' gibi söylemlerden kaçınmalıyız. Bazı futbolculara güven vermek, ona iyi olduğunu hissettirmek, motive etmek çok daha iyidir. Çünkü bu cümleleri ne zaman söylesek mutlaka kaybettiğimiz isimler oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"FATİH HOCA BENİ CESARETLENDİRDİ"

- Teknik direktörlük konusunda nasıl bir kariyer planlaması yapıyorsunuz?

İlk hedefim öncelikle ülkemde kendimi kabul ettirmek. Sonrasında herkes gibi Avrupa'da çalışmayı, ülkemizi orada temsil etmeyi hedefliyorum. Türk takımlarıyla Avrupa'da başarıya ulaşmayı da çok isterim. Tabii ki şu da var; keşke Galatasaray'da Avrupa Kupası kazansam diye düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

- Fatih Terim teknik direktör olma kararınızı nasıl değerlendirdi?

Ondan çok şey öğrendim. Hep iyi bir ilişkimiz vardı. Kendi ekibimi kurmak istediğimi söylediğimde beni aradı, cesaretlendirdi ve destek oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

- Hatayspor'dan teklif aldınız mı?

Net bir teklif değildi. Ama görüşme olmuştu. Şu anda bir kaç takımla temastayım.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"İNANDIĞINIZ KİŞİLER HEP AYNI KALMAYABİLİYOR"

- Burak Elmas, Fatih Terim ile neden yolları ayırdı? O süreçte neler yaşandı?

Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysa ki, Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"BURAK'IN YERİ KOLAY DOLMAZ"

- Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın yeri doldurulabilir mi?

Tabii ki kolay değil. Yıllardır Milli Takım'ın skor yükünü çekiyor. Kendisiyle aramız gayet iyi. Benim hiç kimseyle aramda sorun olmaz. Türkiye iyi bir jenerasyona sahip. Portekiz'e elenmeden önce, "Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok" diye demeçler okuyordum. Bizim kaybedecek bir Dünya Kupamız vardı. Bir yere kadar geldiyseniz son bir merdiven basamağı kalmışsa artık oraya tesadüfle gelmemişsiniz demektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"EKİBİ İTALYA'DAN KURACAĞIM"

- Roberto Mancini ile buluştunuz. Nasıl bir görüşme oldu?

Son 4-5 yıldır bolca araştırma yaptım. Avrupa futbolundaki gelişmeleri gittim, gördüm. Uzun zamandır Mancini ile görüşüyorduk. Beni davet etti, çok sıcak davrandı. Kendimi en rahat hissettiğim teknik direktörlerden birisi. Çok özel bir adam. İtalya Milli Takımı'nın idmanlarını izledim, analizler yaptım. De Rossi ile uzun uzun futbol konuştuk, çok keyifliydi. Ekip için İtalya'dan düşündüğüm insanlar var. O konuları tartıştık. Son derece verimli geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"JESUS'UN HIRSI ÇOK YÜKSEK"

- Jorge Jesus nasıl bir teknik adam?

Jesus'u Benfica'da, Braga'da takip ettim. Hatırlamıyorum ama ona karşı oynamıştık sanırım. Çok tecrübeli ve kendisini kanıtlamış bir hoca. Oyuncu ilişkileri de üst seviyede. Gomis'le de Jesus hakkında konuştuk. Kazanma hırsı yüksek olan bir isim.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"KENDİMİZİ KÜÇÜK GÖRMEMELİYİZ"

- Avrupa takımlarında antrenman tempoları nasıl?

Ligimiz çok kolay bir lig değil. Kendimizi küçük görmemeliyiz. Son dönemlerde iyi oyuncular yetiştiriyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla antrenman temposunda farklılıklar var Avrupa'ya göre. Bu bir mantalite. Mücadele etmeyen futbolculara teknik ekipten önce futbolcular müdahale ediyor. Ülkemizde bu durum daha farklı.

GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"FERNANDO'YU ÇOK BEĞENİYORUM"

- En çok beğendiğiniz orta saha oyuncular kimler?

Birçok futbolcu var ancak Antalyaspor'dan Fernando'yu çok beğeniyorum. Orkun Kökçü de Hollanda Ligi'nde gayet iyiydi. Dorukhan'ın genel performansını da geçen sezon için çok beğendim.

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