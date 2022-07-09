GALATASARAY HABERLERİ - Selçuk İnan'dan çarpıcı Arda Güler ve Jorge Jesus yorumu!

"EKİBİ İTALYA'DAN KURACAĞIM"

- Roberto Mancini ile buluştunuz. Nasıl bir görüşme oldu?

Son 4-5 yıldır bolca araştırma yaptım. Avrupa futbolundaki gelişmeleri gittim, gördüm. Uzun zamandır Mancini ile görüşüyorduk. Beni davet etti, çok sıcak davrandı. Kendimi en rahat hissettiğim teknik direktörlerden birisi. Çok özel bir adam. İtalya Milli Takımı'nın idmanlarını izledim, analizler yaptım. De Rossi ile uzun uzun futbol konuştuk, çok keyifliydi. Ekip için İtalya'dan düşündüğüm insanlar var. O konuları tartıştık. Son derece verimli geçti.