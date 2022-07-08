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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Brezilyalı stoperi Marcao'nun transferi için La Liga ekibi Sevilla ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun alternatifini buldu. Cimbom, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Kamerunlu stoper Duplexe Tchamba'nın transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 23:08 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 23:38
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Marcao'yu Sevilla'ya veren Galatasaray'ın oluşan boşluğu aynı stratejiyle doldurmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Marcao'nun Avrupa'nın zayıf bir takımından gelmesi eleştirilere konu olmuş fakat gösterdiği performans sonrası scout ekibi ve transfer komitesi alkışları almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba ile dolduracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

2018-2019 sezonundan beri kulübe hizmet eden Marcao'nun satışından elde edilecek 12+3 milyon Euro'luk bonservis geliri de kulüplerin devamlılığı için bu tür transferlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Kamerun Milli takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba'nın, Marcao'ya benzer bir etki verebileceği raporlanırken, oyuncunun dünya kupasında boy gösterecek olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Strasbourg altyapısında yetişen oyuncunun Danimarka temsilcisi Sönderjyske takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDEYDİ

1.91 boyundaki solak stoperin, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın takibinde olduğu bilinirken, Kamerun'un Fildişi Sahilleri'yle oynadığı maçı izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından da beğenildiği ve geçtiğimiz ara transfer döneminde takıma kazandırılmasını istediği öğrenilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi hakkında son karar için teknik direktör Okan Buruk'un onayı bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

DUPLEXE TCHAMBA KİMDİR?

Tam adı Duplexe Tchamba Bangou olan futbolcu, 10 Temmuz 1998 tarihinde Kamerun'un Yaounde kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Futbola Tad Sport altyapısında başlayan Kamerunlu stoper, 2017 yılında Strasbourg altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

23 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Fransız ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

2019/2020 sezonunu Norveç ekibi Stromsgodset'te kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki Tchamba, geçtiğimiz sezon başında Danimarka kulübü SönderjyskE'ye gönderildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Kariyerinde 62 maça çıkan Kamerunlu savunma oyuncusu, 7 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Kamerun Milli Takımı'nda da görev alan Tchamba, milli formayla 2 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Marcao'nun alternatifini buldu! Duplexe Tchamba...

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Duplexe Tchamba'nın güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro.

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