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Yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu!

GSYİAD’ın gelenekselleşen “Galatasaray’da Yılın Sporcusu” ödülü, milli futbolcuya gitti. Kerem ödülünü Başkan Özbek’in elinden aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu!


1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu " ödülü, Kerem Aktürkoğlu'na verildi. Futboluyla sezona damga vuran yıldız futbolcu, ödülünü kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı. Kerem'i kutlayan Özbek, "Kerem, transfer olduğu günden beri duruşu, katkısı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ben Kerem'in bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a büyük katkılar vereceği ve kulübün başarısı için elinden geleni yapacağından eminim. Yolu, bahtı açık olsun. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç kuşkum yok. Kariyerinde başarılar diliyor, ödül için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM İLERLİYORUM

Başkan Dursun Özbek ve kendisini seçen dernek üyelerine teşekkür eden Kerem, ödül almanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray'a geldiğim zaman hayallerim vardı. Kendime şartlar koşmuştum. Bu hayallerimi adım adım gerçekleştiriyorum. Gene hayallerim var ve geri durmayacağım. Öncelikle G.Saray'ın başarısı için... Sonraki süreçte futbol bize neler getirir bilmiyorum. Futbolum için her şeyi yapacağım" diye konuştu

HATİPOĞLU: PARLIYOR

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Kerem Galatasaray'da takımın parlayan yıldızı oldu. Umarım yeteneğiyle geldiği kulüpte, karakteriyle uzun yıllar hizmet edecek, kulübümüze Avrupa'da nice başarılar kazandıracak" şeklinde görüş belirtti.

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