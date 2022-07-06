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Marcao Florya’ya döndü

Brezilyalı futbolcu dün kontrolden geçti ve takıma katıldı. G.saray'dan , La Liga ekibi Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao ile ilgili paylaşım geldi. Sarı kırmızılılarda futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçerken Brezilyalı futbolcu da bu isimler arasında yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Marcao Florya’ya döndü
İspanyol ekiple yapılan görüşmeler nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'tan ekstra izin alan futbolcu, pazarlıkların uzaması üzerine İstanbul'a geldi ve takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Sevilla'nın sarı-kırmızılı kulübe son olarak toplam 10 milyon euroluk bir öneri sunduğu belirtildi. La Liga ekibi 8.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da bonus içeren resmi teklif verdi. Ancak bu öneri düşük bulundu. Pazarlıkların devam edeceği belirtildi.Senegalli ön libero için sarı-kırmızılıları umutlandıracak haber ise L'Equipe'ten geldi. Fransız gazetesine göre; PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier, Luis Campos'la beraber gidecek oyuncuları belirledi ve gidecek isimler arasında Idrissa Gueye de yer alıyor. 32 yaşındaki Senegalli orta sahanın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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