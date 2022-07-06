Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler Eray Yazgan, Levent Yaz, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile bazı kulüp üyeleri, restorasyonu devam eden Galatasaray Adası'nı ziyaret etti.