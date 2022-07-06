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Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 'ada' sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri bir süredir kullanılamayan Galatasaray Ada'sına ziyarette bulundu. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, ada konusuyla ilgili camiaya müjdeli haberi verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:37
Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bir süredir kullanılamayan ve hukuki problemlerin aşılmasıyla yenileme çalışmaları başlatılan Galatasaray Adası'nda kulüp üyeleriyle buluştu.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler Eray Yazgan, Levent Yaz, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile bazı kulüp üyeleri, restorasyonu devam eden Galatasaray Adası'nı ziyaret etti.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Ziyaretin ardından Dursun Özbek, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu ve yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova, çalışmalarla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Başkan Özbek, adanın geri alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Buradaki yenileme çalışmaları yönetim kurulunun hazırladığı bir bütçeyle yapılıyor.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Dolayısıyla Galatasaray Kulübüne herhangi bir yük getirmemeye çalışıyoruz.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

1-2 hafta sonra burada daha farklı bir görüntü olacağını düşünüyorum.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Galatasaraylılara hayırlı olsun. İnşallah eski günleri burada yad edeceğiz hep beraber." diye konuştu.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Galatasaray Adası'nın ağustos sonunda üyelerin kullanımına açılacağını söyleyen Metin Öztürk ise "Önümüz bayram. Demek ki biz bayramdan sonra çifte bayram yapacağız.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Sanıyorum ağustos sonuna üyelerimizin kullanımına açılacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Çok heyecanlı olduklarını aktaran Niyazi Yelkencioğlu da "Nostaljik günler aklımıza geliyor. Çok mutlu günlerimiz geçmişti. İnşallah aynılarını tekrar geçireceğiz.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Ağustos sonu, eylül başında en azından yüzme havuzu kullanılacak şekilde açmayı düşünüyoruz.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

İlerleyen zamanda da sosyal tesis olarak üyelerimizin kullanabileceği bir tesis olacak. Eski mutlu günlerimize kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Rıza Morova ise çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Bu iş, hepimizin ortak bir amacı. Galatasaray camiası için bir sembolümüz.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

İnşallah dediğimizi başaracağız. Herkesin desteği çok önemli bu konuda.

Galatasaray'da 'ada' sevinci! Dursun Özbek tarih verdi

Lütfen bize inansınlar, burayı yapacağız ve ileride çok güzel zamanlar geçireceğiz." şeklinde konuştu.

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