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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Galatasaray Transfer Haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor... Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği isimlere yöneldi. Forvet takviyesine öncelik veren sarı kırmızılılar rotasını tekrar İtalya'ya çevirdi. Transferin detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Galatasaray'da sezonun ilk transferi gerçekleşebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Galatasaray oyuncuya olan ilgisini daha önce gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

30 yaşındaki tecrübeli isim de sarı-kırmızılılara sıcak baktığını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Transfer komitesi bugün Brezilyalı yıldız için Cagliari ile bir kez daha masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

İtalyan ekibiyle fark şu anda 4 milyon euro Cimbom'da sezonun ilk transferi Joao Pedro olabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Ancak sarı-kırmızılılar henüz Cagliari ile anlaşma aşamasına gelemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Aslan bugün İtalya'ya bir çıkarma yapacak. Galatasaray 3 milyon euro öneriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Cagliari ise 7 milyon euro istiyor. Ancak Cagliari'nin küme düşmesi, Pedro'nun alt ligde oynamak istememesi sarı-kırmızılıların elini kuvvetlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Transfer komitesi bugün Cagliari ile masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Transferi netleştirmeye çalışacak. Başkan Dursun Özbek de kurmaylarına görüşme yapılan oyuncuların bir an önce imza aşamasına getirilmesi emrini verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Okan Buruk, Galatasaray'a imza atar atmaz ilk olarak Joao Pedro'nun ismini vermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Oyun sistemini bir forvet ve bir yardımcı forvet üzerine kuran genç çalıştırıcı, bu sebeple 30 yaşındaki futbolcunun mutlaka alınması gerektiğini düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

10 numarayı giyen Pedro hem paslarıyla takımı yönlendiriyor hem de sık sık ceza alanına girerek gol arıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Joao Pedro'nun formasını giydiği Cagliari geçen sezon 34 gol atmıştı. Brezilyalı yıldız 13 gol, 4 asiste ulaşmıştı.

Toplamda skora 17 defa etki ederek takımın gollerinin yarısının altına imza atmıştı.

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