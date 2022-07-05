GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Pedro bekleyişi!

Galatasaray'da sezonun ilk transferi gerçekleşebilir.
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray oyuncuya olan ilgisini daha önce gösterdi.
Galatasaray'da sezonun ilk transferi gerçekleşebilir.
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray oyuncuya olan ilgisini daha önce gösterdi.
30 yaşındaki tecrübeli isim de sarı-kırmızılılara sıcak baktığını açıkladı.
Transfer komitesi bugün Brezilyalı yıldız için Cagliari ile bir kez daha masaya oturacak.
Ancak sarı-kırmızılılar henüz Cagliari ile anlaşma aşamasına gelemedi.
Aslan bugün İtalya'ya bir çıkarma yapacak. Galatasaray 3 milyon euro öneriyor.
Cagliari ise 7 milyon euro istiyor. Ancak Cagliari'nin küme düşmesi, Pedro'nun alt ligde oynamak istememesi sarı-kırmızılıların elini kuvvetlendiriyor.
Transfer komitesi bugün Cagliari ile masaya oturacak.
Transferi netleştirmeye çalışacak. Başkan Dursun Özbek de kurmaylarına görüşme yapılan oyuncuların bir an önce imza aşamasına getirilmesi emrini verdi.
Okan Buruk, Galatasaray'a imza atar atmaz ilk olarak Joao Pedro'nun ismini vermişti.
Oyun sistemini bir forvet ve bir yardımcı forvet üzerine kuran genç çalıştırıcı, bu sebeple 30 yaşındaki futbolcunun mutlaka alınması gerektiğini düşünüyor.
10 numarayı giyen Pedro hem paslarıyla takımı yönlendiriyor hem de sık sık ceza alanına girerek gol arıyor.
Joao Pedro'nun formasını giydiği Cagliari geçen sezon 34 gol atmıştı. Brezilyalı yıldız 13 gol, 4 asiste ulaşmıştı.
Toplamda skora 17 defa etki ederek takımın gollerinin yarısının altına imza atmıştı.