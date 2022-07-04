Kazımcan’a üzüldüm

Mustafa Denizli, eski öğrencisi Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Denizli, "Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede" dedi.
Mustafa Denizli, eski öğrencisi Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Denizli, "Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti. A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede" dedi. Oyuncunun Altay'dan ayrılmasına üzüldüğünü de belirten Denizli, "Kazım'ın gitmesini mecbur bırakanlar bu işin sorumlusudur" diye konuştu.