Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Galatasaray, bir yandan transfer konusunda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Mostafa Mohamed'in bonservisi kafa karıştırmaya başladı. Mısır'dan gelen haberler, Galatasaray'ın 4 milyon doları ödememesi halinde, zorluk yaşanacağını gösteriyor. Zamalek kulübü, Mostafa Mohamed'den beklenen 4 milyon doların ödenmeme ihtimaline karşın, düğmeye bastı. Öte yandan Zamalek kulübüne yakın bir kaynak, Galatasaray'ın ceza 4 milyon doların yanında ceza ödeyebileceğini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 12:17
Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

İstanbul devinin, Mohamed için 4 milyon dolar ödeme yapması bekleniyordu.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Bununla beraber Galatasaray'ın, henüz ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Mısır basınında konuya ilişkin önemli bir habere yer verdi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Zamalek'e yakın bir kaynak, Galatasaray'ın ödememe yapmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğini açıkladı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

ZAMALEK DÜĞMEYE BASTI: AVUKATLAR EVRAK HAZIRLIYOR

Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour yönetiminde kulübün avukatları, Mostafa Mohamed transferi için harekete geçti.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Kulüp yetkilileri, 4 milyon doların ödenmemesinden dolayı özel bir dosya hazırlıyor.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Bununla beraber, Mısır takımında yakın bir isim, kulüp yönetiminin transferdeki net tavrını açıkladı.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

O isim yaptığı konuşmada, "Zamalek yönetimi, Galatasaray'a verilen süreyi bekleyecek. Ödeme yapılmazsa, tüm haklarını korumak için önlemlerini alacak." dedi.

Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

GALATASARAY CEZA ÖDEYEBİLİR!

Öte yandan Galatasaray'ın ceza ödeyebileceğini açıklayan Zamalek'e yakın kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var.

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