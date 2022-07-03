Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde şoke eden gelişme! Ceza...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferine dair flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği üzere kulüp, Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varmıştı.
Cimbom, Mohamed'i önce kiralamış, ardından satın alma opsiyonunu kullanmıştı.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferine dair flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği üzere kulüp, Mostafa Mohamed'in transferi için anlaşmaya varmıştı.
Cimbom, Mohamed'i önce kiralamış, ardından satın alma opsiyonunu kullanmıştı.
İstanbul devinin, Mohamed için 4 milyon dolar ödeme yapması bekleniyordu.
Bununla beraber Galatasaray'ın, henüz ödeme yapmadığı ortaya çıktı.
Mısır basınında konuya ilişkin önemli bir habere yer verdi.
Zamalek'e yakın bir kaynak, Galatasaray'ın ödememe yapmaması durumunda nelerle karşılaşabileceğini açıkladı.
ZAMALEK DÜĞMEYE BASTI: AVUKATLAR EVRAK HAZIRLIYOR
Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour yönetiminde kulübün avukatları, Mostafa Mohamed transferi için harekete geçti.
Kulüp yetkilileri, 4 milyon doların ödenmemesinden dolayı özel bir dosya hazırlıyor.
Bununla beraber, Mısır takımında yakın bir isim, kulüp yönetiminin transferdeki net tavrını açıkladı.
O isim yaptığı konuşmada, "Zamalek yönetimi, Galatasaray'a verilen süreyi bekleyecek. Ödeme yapılmazsa, tüm haklarını korumak için önlemlerini alacak." dedi.
GALATASARAY CEZA ÖDEYEBİLİR!
Öte yandan Galatasaray'ın ceza ödeyebileceğini açıklayan Zamalek'e yakın kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var.
Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek." ifadesinde bulundu.
Mostafa Mohamed, kariyeri boyunca çıktığı 179 müsabakada 58 gol 15 asist üretmişti.
Golcü futbolcu Mısır milli takımı ile 21 maçta 4 gole imza attı.