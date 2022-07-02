Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş'tan ezeli rakiplere 4 yıldız göndermesi!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, genç sol bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazımcan Karataş, imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, G.Saray'ın ezeli rakiplerine flaş bir göndermede bulundu.

İşte o sözler:

Kazımcan Karataş: 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız.

Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur.