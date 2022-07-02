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Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş'tan ezeli rakiplere 4 yıldız göndermesi!

Galatasaray'ın Altay'dan kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Genç sol bek yaptığı açıklamada, ezeli rakiplere de göndermede bulunup, "4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:20
Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş'tan ezeli rakiplere 4 yıldız göndermesi!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, genç sol bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazımcan Karataş, imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, G.Saray'ın ezeli rakiplerine flaş bir göndermede bulundu.

İşte o sözler:

Kazımcan Karataş: 4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız.

Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur.

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