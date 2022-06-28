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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrıacak isimler de merak ediliyor. Bu isimlerin başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Mısırlı futbolcu için birçok kulüp devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Galatasaray takviye çalışmalarını sürdürürken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Marcao ve Nelsson'dan sonra Mostafa Mohamed de en çok ilgi gören oyuncular arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Mısırlı golcü için La Liga ekiplerinden Cadiz'in Galatasaray'ın kapısını resmen çaldığı ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Bir iddia da Mısır'dan geldi. Youm7'de yer alan habere göre; Real Mallorca, golcü futbolcuyla ilgilenen ikinci İspanyol kulübü oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Ancak iddialar bununla da sınırlı değil... Yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Mohammed'i listesine dahil etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Almanların kısa süre içinde Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Öte yandan Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek satın alma opsiyonunu tamamlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu 8 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON

24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.

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