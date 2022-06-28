GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Mostafa Mohamed'e büyük ilgi

Galatasaray takviye çalışmalarını sürdürürken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor.
Galatasaray takviye çalışmalarını sürdürürken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor.
Marcao ve Nelsson'dan sonra Mostafa Mohamed de en çok ilgi gören oyuncular arasında yer alıyor.
Mısırlı golcü için La Liga ekiplerinden Cadiz'in Galatasaray'ın kapısını resmen çaldığı ifade edilmişti.
Bir iddia da Mısır'dan geldi. Youm7'de yer alan habere göre; Real Mallorca, golcü futbolcuyla ilgilenen ikinci İspanyol kulübü oldu.
Ancak iddialar bununla da sınırlı değil... Yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Mohammed'i listesine dahil etti.
Almanların kısa süre içinde Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.
Öte yandan Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek satın alma opsiyonunu tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu 8 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON
24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi.
Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Mohamed, yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.
Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.