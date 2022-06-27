TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde hız kazandı.
Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde hız kazandı.
Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye çalım atan sarı-kırmızılılar, transferde bombaları ardı ardına patlatacak.
Hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar en az 1 golcü ve skorer bir kanat takviyesi planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak tamamlayan Matias Vargas'ın peşine düştü.
Her iki kanat ve 10 numara mevkisinde forma giyebilen Arjantinli futbolcunun transferine Okan Buruk'tan onay çıktı.
Adana Demirspor'daki performansıyla göz dolduran Vargas, Süper Lig'e damga vurdu.
13 asistle ligin asist kralı olmayı başaran yıldız oyuncu, transferin de gözdesi konumuna geldi.
Hücum alternatiflerini artırmayı amaçlayan Aslan, Matias Vargas için şartları zorluyor.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ!
Bonservisi Espanyol'da olan 25 yaşındaki oyuncu için ilk olarak 3 milyon euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, teklif yükseltti.
İspanyol sitesi ElDesmarque, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcu Vargas için 5 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini öne sürdü.
Kariyerine 2017 yılında Velez Sarsfield formasıyla başlayan Vargas, gösterdiği performansla Espanyol'un dikkatini çekti.
Tangocu yıldız, 2019 yılında Espanyol'a 10.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takım formasını 2 kez terletti.
25 yaşındaki futbolcunun, Espanyol ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Matias Vargas'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.