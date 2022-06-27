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TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Son dakika spor haberi: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray'da kadro yapılanma çalışmaları büyük bir titizlikle yapılıyor. Transfer listesindeki isimlerle birer birer görüşen sarı-kırmızılılarda Matias Vargas ısrarı devam ediyor. İlk olarak Espanyol'a 3 milyon euro'luk bir teklif yapan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un da listesinde bulunan 25 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdi. Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldızın transferini noktalamak isteyen yönetim, teklif yükseltme kararı aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 18:33
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye çalım atan sarı-kırmızılılar, transferde bombaları ardı ardına patlatacak.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılar en az 1 golcü ve skorer bir kanat takviyesi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

13 asistle ligin asist kralı olmayı başaran yıldız oyuncu, transferin de gözdesi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Hücum alternatiflerini artırmayı amaçlayan Aslan, Matias Vargas için şartları zorluyor.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

TEKLİF YÜKSELTİLDİ!
Bonservisi Espanyol'da olan 25 yaşındaki oyuncu için ilk olarak 3 milyon euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, teklif yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

İspanyol sitesi ElDesmarque, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcu Vargas için 5 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini öne sürdü.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Kariyerine 2017 yılında Velez Sarsfield formasıyla başlayan Vargas, gösterdiği performansla Espanyol'un dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ: Matias Vargas koptu geliyor! Galatasaray teklif yükseltti

Tangocu yıldız, 2019 yılında Espanyol'a 10.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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