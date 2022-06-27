GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmeler mutlu sonla bitti.
Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmeler mutlu sonla bitti.
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, İspanyolların ısrarlı talebine, rakamın da düşündükleri miktara gelmesiyle transfere onay verdi.
Sevilla ise Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede 10 milyon euro teklif ederken Zenit'in de araya girmesinin ardından bu rakamı 15 milyon euro'ya kadar çıkardı.
Marco'nun bonservisi için 20 milyon euro fiyat çeken Galatasaray cephesi de bu olumlu tavır karşısında 2 milyon euro indirim yaptı.
İSTANBUL'A GELECEKLER
Sevilla'nın 15 milyon euro'ya ek olarak 3 milyon euro'luk da bonus teklif etmesiyle iki kulüp arasında uzun süredir süren pazarlıklar sonuçlanma aşamasına geldi.
Artık gitti gidiyor denilen Brezilyalı futbolcunun ayrılığı an meselesi...
İspanyol kulübün yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi ve detayların görüşülmesinin ardından KAP bildirimin yapılması bekleniyor.
Avrupa'da futbol hayatına devam etmek isteyen Marcao'nun İspanya'ya gitmek için gün saydığı ifade edildi.
KAYNAK BULUNDU
Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Marcao'nun satışıyla ciddi bir gelire kavuşacak.
Kasaya girecek 15 milyon euro'yla taraftarları coşturacak oyuncular bir bir kadroya katılacak.
YENİ İKİLİ
Galatasaraylı taraftarlar başlangıçta Marcao'nun transferine karşı çıksa da Abdülkerim Bardakcı'nın transferinin ardından görüşler değişti.
Yeni sezonda Galatasaray'ın savunmasında Nelsson-Abdülkerim ikilisi görev yapacak.
ZENIT İDDİALARINA MENAJERİNDEN CEVAP
Marcao'nun ismi Sevilla dışında Rus ekibi Zenit ile de geçiyordu.
Zenit'in Galatasaray'a Marcao için 15 milyon euro teklif ettiğine dair iddialar üzerine Marcao'nun menajeri Sport 24 Russia'ya yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil. Kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi" dedi.
Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.