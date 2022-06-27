Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Sarı-kırmızılılarda ilk ayrılan isim Marcao oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Sevilla'nın bonuslarla birlikte 18 milyon euro'yu bulan teklifini kabul etti. Bu hafta içinde KAP bildiriminin yapılması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmeler mutlu sonla bitti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, İspanyolların ısrarlı talebine, rakamın da düşündükleri miktara gelmesiyle transfere onay verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Sevilla ise Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede 10 milyon euro teklif ederken Zenit'in de araya girmesinin ardından bu rakamı 15 milyon euro'ya kadar çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Marco'nun bonservisi için 20 milyon euro fiyat çeken Galatasaray cephesi de bu olumlu tavır karşısında 2 milyon euro indirim yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

İSTANBUL'A GELECEKLER

Sevilla'nın 15 milyon euro'ya ek olarak 3 milyon euro'luk da bonus teklif etmesiyle iki kulüp arasında uzun süredir süren pazarlıklar sonuçlanma aşamasına geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Artık gitti gidiyor denilen Brezilyalı futbolcunun ayrılığı an meselesi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

İspanyol kulübün yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi ve detayların görüşülmesinin ardından KAP bildirimin yapılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Avrupa'da futbol hayatına devam etmek isteyen Marcao'nun İspanya'ya gitmek için gün saydığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

KAYNAK BULUNDU

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Marcao'nun satışıyla ciddi bir gelire kavuşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Kasaya girecek 15 milyon euro'yla taraftarları coşturacak oyuncular bir bir kadroya katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

YENİ İKİLİ

Galatasaraylı taraftarlar başlangıçta Marcao'nun transferine karşı çıksa da Abdülkerim Bardakcı'nın transferinin ardından görüşler değişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda Galatasaray'ın savunmasında Nelsson-Abdülkerim ikilisi görev yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

ZENIT İDDİALARINA MENAJERİNDEN CEVAP

Marcao'nun ismi Sevilla dışında Rus ekibi Zenit ile de geçiyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Zenit'in Galatasaray'a Marcao için 15 milyon euro teklif ettiğine dair iddialar üzerine Marcao'nun menajeri Sport 24 Russia'ya yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil. Kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Marcao ile yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler için şok sözler: 10 yıl evli kaldım 9 yılı aldatılmışım
TEM'de facianın eşiğinden dönüldü: Meyve yüklü kamyon arızalanan İETT otobüsüne çarptı!
Fırtına Trezeguet transferinde mutlu sona yakın
Muleka Beşiktaş'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Ada'dan orta saha!
Cimbom'a gol makinesi! Listeye eklendi
27 Haziran Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar?
Survivor eleme adayı kim oldu?
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti... 01:37
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:27
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:27
Sultanlar ilk maçını kazandı! Sultanlar ilk maçını kazandı! 01:26
Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam Kartal'dan resmi teklif! İşte o rakam 23:37
Fener hamlesini yaptı! Pazarlıklar sürüyor Fener hamlesini yaptı! Pazarlıklar sürüyor 23:37
Daha Eski
Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar Fırtına'ya Abdülkadir piyangosu! Kesenin ağzını açtılar 23:38
Kartal Weghorst'a kavuşuyor! Kartal Weghorst'a kavuşuyor! 23:38
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 23:48
Filenin Efeleri galibiyetle başladı Filenin Efeleri galibiyetle başladı 00:00
G.Saray'a Ada'dan orta saha! G.Saray'a Ada'dan orta saha! 01:18
Milliler Yunanistan'ı devirdi! Milliler Yunanistan'ı devirdi! 01:24