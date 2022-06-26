Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Benfica ile Joao Mario için görüşen Cenk Ergün'ün alternatif oyuncular olarak F.Bahçe'nin listesinde olan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza'ya da teklif götürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı için özel bir video klip hazırlayan Cimbom, sosyal medya paylaşımında "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakcı!" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Yayınlanan görüntülerde Abdülkerim Bardakcı'nın kağıttan uçak yapması dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakcı için geçtiğimiz günlerde "Özel uçak gönderelim" dediği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

BİR ÇALIM DAHA YOLDA

Portekiz'de Benfica'nın orta sahadaki yıldızı Joao Mario'ya talip olan Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz kulübüne resmi teklif götürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

JOAO MARIO'DA İŞLER KARIŞIK!

Ancak Benfica'nın Joao Mario'yu bırakmak istemediği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Ergün bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Takvim'in haberine göre; bu isimlerden biri de F.Bahçe'nin istediği Sergio Oliveira.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

OLIVEIRA'YI FENER ÇOK İSTİYOR

Geçen sezonu Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Porto'da olan Oliveira için Ergün'ün Portekiz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

F.Bahçe de Oliveira'ya teklif götürmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

VINICIUS'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ergün'ün ilgilendiği bir diğer oyuncu da Vinicius Souza...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hayallerime kavuştum
Cimbom'da maaş krizi! Dengeler bozuldu
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera'yı götürecek Muslera'yı götürecek 06:29
Ozan Hull City’ye Ozan Hull City’ye 01:19
Hayallerime kavuştum Hayallerime kavuştum 00:45
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 00:34
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti Konyaspor Abdülkerim Bardakcı'ya veda etti 00:34
Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti Yılın transfer hamlesi! Görüşme gerçekleşti 00:34
Daha Eski
Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri! 00:34
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Galatasaray transferi resmen açıkladı! 00:34
F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! F.Bahçe'den Ozan Tufan açıklaması! 00:35
Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi 00:32
F.Bahçe transfer bombasını patlatıyor! PSG'nin yıldızı... F.Bahçe transfer bombasını patlatıyor! PSG'nin yıldızı... 00:32
Atiba'ya sürpriz talip! Atiba'ya sürpriz talip! 00:32