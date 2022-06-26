GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Sergio Oliveira ve Vinicius Souza için devrede

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.
Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı için özel bir video klip hazırlayan Cimbom, sosyal medya paylaşımında "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakcı!" ifadelerine yer verdi.
Yayınlanan görüntülerde Abdülkerim Bardakcı'nın kağıttan uçak yapması dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakcı için geçtiğimiz günlerde "Özel uçak gönderelim" dediği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
BİR ÇALIM DAHA YOLDA
Portekiz'de Benfica'nın orta sahadaki yıldızı Joao Mario'ya talip olan Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz kulübüne resmi teklif götürdü.
JOAO MARIO'DA İŞLER KARIŞIK!
Ancak Benfica'nın Joao Mario'yu bırakmak istemediği ortaya çıktı.
Ergün bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi.
Takvim'in haberine göre; bu isimlerden biri de F.Bahçe'nin istediği Sergio Oliveira.
OLIVEIRA'YI FENER ÇOK İSTİYOR
Geçen sezonu Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Porto'da olan Oliveira için Ergün'ün Portekiz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
F.Bahçe de Oliveira'ya teklif götürmüştü.
VINICIUS'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Ergün'ün ilgilendiği bir diğer oyuncu da Vinicius Souza...
Bonservisi Lomel'de olan 23 yaşındaki Vinicius Souza ve menajeri ile Ergün'ün bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.