GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan G.Saray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan G.Saray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu.
Sabah'ın haberine göre; yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.
EN ÇOK HALİL KAZANDI
Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan G.Saray'da bütçe düşürülmüştü.
Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.
İŞTE G.SARAY'DAKİ YERLİLERİN MAAŞLARI
Abdülkerim Bardakcı 17 milyon TL
Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL
Barış Alper Yılmaz 3.8 milyon TL
Okan Kocuk 3.750 milyon TL
Yunus Akgün 1 milyon TL