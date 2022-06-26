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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak Abdülkerim Bardakcı transfer edildi. Gelecek sezon 17 milyon TL kazanacak Abdülkerim'in maaşı dengeleri bozdu. Kerem Aktürkoğlu'nun 8 milyon TL kazandığı, Yunus'un ücretinin 9 milyon TL'ye yükseltileceği konuşulurken Abdülkerim'e verilen 17 milyon TL homurdanmalara neden olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan G.Saray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Sabah'ın haberine göre; yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

EN ÇOK HALİL KAZANDI

Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan G.Saray'da bütçe düşürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

İŞTE G.SARAY'DAKİ YERLİLERİN MAAŞLARI

Abdülkerim Bardakcı 17 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Emre Kılınç 8 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Emre Akbaba 8 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Taylan Antalyalı 7 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Berkan Kutlu 7 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Ömer Bayram 7 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Aytaç Kara 6 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Alpaslan Öztürk 5.5 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Emre Taşdemir 5 milyon TL

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı'nın maaşı dengeleri bozdu

Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL

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