Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Endişe etmeyin

Dursun Özbek: Endişe etmeyin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı divan kurulu toplantısında yeni dönemde planladıkları çalışmalar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Dursun Özbek: Endişe etmeyin

11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda göreve geldiklerini hatırlatan Özbek, "Bizi Galatasaray gibi büyük bir çınarı yönetmek üzere seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Seçim dönemi bir şölen ve bayram havasında geçti. Bunun için değerli kardeşim Eşref Hamamcıoğlu'na da teşekkür ediyorum. Hakikaten Galatasaray'ın özlediği bir seçim yarışı oldu" dedi.

MÜTHİŞ BİR REKABET VAR

Cimbom'un en önemli değerlerinden birinin futbol olduğunu anlatan Başkan Özbek, şunları kaydetti: Cumhuriyet'in 100. yılı için müthiş bir rekabet var. Her kulüp 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde mücadele etmek ve başarı kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için transferlerimize başlıyoruz. Zaten seçim öncesinde de çalışmalarımız vardı. Şimdi bunları nihayete erdirmek için elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız.

SÖZLEŞME HAZIRLANIYOR

Galatasaray Adası'nı üyelerin hizmetine sunmak için çalıştıklarını aktaran Özbek, "Adada bizim 1 parselimiz var, diğer 3 parsel Milli Emlaka ait. Göreve geldikten sonra ilk temas ettiğim yer Milli Emlak oldu. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki gün sonra Milli Emlaka ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifak edilmesi için sözleşmeler hazırlanıyor. Hepinize müjdeli haberi yakında vereceğim. Ben bu konuda büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.

BAĞIMSIZ DEĞİLİZ

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi. Özbek, Ziraat Bankası'nı ziyaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: Düşük faiz dediğiniz zaman bile senede 400 milyon lira faiz ödüyoruz. Arkadaşlarımla beraber çok kararlıyım. Bu parayı ödeyeceğim ve bu anlaşmadan çıkacağım. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Bütün harcamalar Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumunun sınırları içinde yapılıyor. Bu, içinize siniyor mu? Bunun için genel kurul yapacağız, sizlerin onayına getireceğiz.

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